Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 6 al 10 dicembre, si parlerà del triangolo che vede coinvolti, loro malgrado, Roberto, Lara e Marina. Quest'ultima sarà tentata di allontanarsi dai Cantieri, per iniziare una nuova esperienza professionale, assieme a suo marito. Ferri però non demorderà e le rivelerà di avere, assolutamente, bisogno di lei. L'uomo, oltre alle parole di stima verso l'imprenditrice Giordano, ne riserverà altre molto meno lusinghiere verso Lara, inconsapevole del fatto che la donna lo stia ascoltando.

Un posto al sole, spoiler dal 6 al 10 dicembre: il successo delle 'Marinelle'

Fabrizio (Giorgio Borghetti), dopo avere attraversato un periodo molto difficile, riceverà finalmente delle notizie confortanti in merito alle sue aziende. A quanto pare infatti il nuovo formato di pasta, denominato "Marinelle" in onore di sua moglie, potrebbe rivelarsi un successo. Le indagini di mercato mostreranno, infatti, come tale novità abbia ottenuto un riscontro molto positivo da parte del pubblico. A questo punto bisognerà però concretizzare queste proiezioni, per risollevare definitivamente i pastifici. Rosato inizierà a ragionare in grande e penserà di avviare un franchising per vendere il suo prodotto, tuttavia per farlo vorrebbe l'aiuto di sua moglie.

Un posto al sole, trame 6-10 dicembre: i dubbi di Marina

Secondo Fabrizio, le doti imprenditoriali di Marina (Nina Soldano) garantirebbero il sicuro successo del suo progetto. Quando però esporrà l'idea alla moglie, quest'ultima avrà una reazione molto tiepida. L'imprenditrice inizierà a valutare i pro e i contro di tale operazione e penserà che un impegno simile andrebbe, sicuramente, a discapito dei Cantieri.

Inoltre Marina, per quanto non lo ammetta apertamente, non se la sentirà di lasciare campo libero alla sua rivale Lara (Chiara Conti). Del resto la donna, da tempo, sta facendo di tutto per prendere il suo posto accanto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 dicembre: Lara scopre il pensiero di Ferri su di lei

Marina sarà molto combattuta dinanzi a tale decisione, mentre Roberto non resterà, di certo, a guardare. L'uomo, infatti, dinanzi al tentennamento della sua socia, inizierà a lusingarla, spiegandole quanto sia importante la sua presenza ai Cantieri. Ferri inoltre, per dar forza al suo discorso, inizierà a denigrare Lara, definendola una semplice dipendente. I due però saranno ignari del fatto che Martinelli stia origliando dietro la porta dell'ufficio. La donna, convinta di aver fatto breccia nel cuore di Roberto, subirà una vera e propria doccia fredda. Ma cosa farà a questo punto? Rinuncerà ai suoi progetti o mediterà vendetta? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.