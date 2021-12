Un grande colpo di scena è in arrivo nelle nuove puntate di Una vita previste nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Spagna narrano che Sabina e Roberto Olmedo verranno colti in fragrante. Ebbene sì, Miguel riuscirà a sventare il piano dei suoi nonni, ovvero rapinare la banca di Acacias.

Una vita: Sabina e Roberto vogliono rapinare la banca

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5, si soffermano sul piano diabolico di Sabina e Roberto che vorranno mettere in atto dopo essere diventati i proprietari del ristorante Nuovo Secolo XX di Felicia.

Ben presto, infatti, si scoprirà che i coniugi Olmedo hanno idee losche in mente, tutte all'oscuro del loro nipote. Intanto Miguel continuerà a corteggiare Anabel, mentre i suoi nonni proseguiranno nei loro lavori di ristrutturazione all'interno della cantina del locale. Il pubblico, infatti, scoprirà che le intenzioni reali di Sabina e Roberto sono quelle di realizzare un tunnel che possa condurli all'interno della banca di Acacias che hanno intenzione di rapinare.

Con il passare del tempo i due temeranno di essere scoperti da Miguel, tanto da invitarlo ad abbandonare il quartiere per gli studi. Tuttavia l'avvocato rifiuterà la proposta, in quanto troppo innamorato della figlia di Marcos.

Miguel inizia a sospettare dei nonni

Nelle puntate spagnole della soap opera, Miguel deciderà di ufficializzare la sua relazione con Anabel nonostante le intromissioni di Aurelio e Natalia. La coppia vivrà di nascosto la propria passione, incontrandosi in un albergo lontano da Acacias. Inoltre l'avvocato inizierà ad aiutare Marcos negli affari, tanto da scontrarsi sempre più spesso con Aurelio.

Intanto Sabina e Roberto ultimeranno il loro piano per la rapina, rischiando di farsi scoprire dal nipote mentre manipolano un ordigno esplosivo. Miguel diventerà sempre più sospettoso e per questo motivo inizierà a spirare le mosse dei nonni.

Il piano criminale dei coniugi Olmedo fermato dal loro nipote

Arriverà il giorno stabilito per la rapina, Sabina e Roberto cercheranno un alibi per il loro nipote, per poi recarsi a dormire in attesa del colpo.

Peccato che qualcosa andrà storto. Una figura misteriosa si introdurrà all'interno del ristorante, provocando l'allagamento del locale. I coniugi Olmedo scopriranno che l'artefice dell'incidente è niente di meno che il nipote Miguel, ormai a conoscenza di tutto. Alla fine l'avvocato chiederà apertamente ai nonni di fermare il loro piano criminale.

Non resta che attendere le prossime settimane di programmazione di Una vita per vedere questi nuovi colpi di scena in tv.