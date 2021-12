Il litigio tra Alex e Delia sembrerebbe continuare anche lontano dalle telecamere. Dopo la squalifica dell’attore dal Grande Fratello Vip, la coppia pare non stia vivendo momenti facili: secondo le ultime indiscrezioni la coppia sarebbe stata paparazzata in treno in atteggiamenti molto animati, con Delia che in un momento di rabbia avrebbe perfino lanciato via la fede nuziale.

Delia e Alex i dettagli della loro lite

Un lettore di Novella 2000 ha raccontato al giornale quanto sarebbe successo tra i due. Nella notte del 14 Dicembre, Delia Duran e Alex Belli sarebbero stati notati su di un treno.

I due sarebbero saliti a bordo con destinazione Milano: stando a quanto raccontato, i due all'inizio sarebbero sembrati tranquilli, quando all'improvviso si sarebbe acceso un forte scontro che avrebbe portato Duran a dire persino “non me ne frega un c..., tre mesi di questa s.....”.

Stando sempre a quanto raccontato dal lettore, pare che a un certo punto la moglie dell'attore si sia tolta la fede nuziale per lanciarla addosso al marito, finendo poi per sbatterla sul tavolino e continuando a inveire nei confronti di Belli. Il viaggio della coppia sarebbe stato tormentato per tutta la sua durata, ricco di liti e sfoghi: tuttavia, una volta arrivati alla stazione di Milano Centrale, i due sarebbero scesi insieme dal treno e si sarebbero allontanati senza ulteriori discussioni.

Carmen Russo si confronta con Soleil su Belli

Dopo la squalifica di Alex, per Soleil non è un bel momento: la ragazza si sente infatti tradita e ferita non solo da un amico, ma anche da una persona che oltre a reputare intelligente e rispettosa, aveva dimostrato un forte interesse nei suoi confronti. L'influencer è scoppiata nuovamente in lacrime e Carmen Russo le si è avvicinata per chiarire il suo pensiero.

La ballerina ha chiesto a Soleil: “Ma tu saresti riuscita a trattenerti? Lui voleva tenere entrambe le cose ed è vero, il bacio finale è stata una provocazione, ma è stato forte. Forse avresti dovuto pensare che se lui si è comportato in questo modo con la moglie, figurati come si sarebbe potuto comportare nei confronti di un'amica?

Peggio, ed era logico! Secondo me tu eri vittima, ma anche complice. Complice perché se adesso si analizza quanto successo dall'inizio, tutto aveva un senso Alex aveva tutta la sceneggiatura in testa! Ha avuto cambi di umore che hanno fatto del male anche lui stesso… è come se il suo personaggio si impossessasse del suo vero lui, ho sempre avuto questa impressione”.

A questo sfogo e a queste parole di Carmen Russo, Soleil ha risposto: “sì, mi sarei trattenuta. Era lui ad andare sempre oltre, io neanche lo avrei voluto fuori dalla casa, anche perché io ho qualcuno che mi aspetta uscita dal reality e lui lo sapeva! La nostra era solamente un'amicizia, non avrei mai voluto che lui lasciasse sua moglie, e se l'altro giorno l'ho provocato baciandolo era perché volevo dimostrare che stava giocando e ci è cascato".