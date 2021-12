Tante nuove emozioni terranno alta l'attenzione dei telespettatori di Una vita nel corso delle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Anabel Bacigalupe svelerà a Miguel Olmedo il segreto che la lega ad Aurelio Quesada su ordine di suo padre Marcos (Marcial Álvarez).

Una vita: Aurelio e Natalia arrivano ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita sulle nuove puntate trasmesse in prima visione sui teleschermi italiani rivelano che Anabel (Olga Haenke) confesserà il suo segreto a Miguel.

Tutto inizierà con precisione quando Aurelio e Natalia faranno il loro arrivo ad Acacias, destabilizzando le vicende del vicinato. In particolare, Marcos e la figlia appariranno molto preoccupati per la presenza dei due fratelli. I telespettatori, infatti, capiranno che padre e figlia Bacigalupe hanno ragione ad avere timore di questi due individui giunti dal lontano Messico, in quanto sono determinati a tutto pur di raggiungere i loro scopi.

Miguel, intanto, non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Anabel e del padre, tanto da chiedere delle delucidazioni in merito. Purtroppo il giovane Olmedo non otterrà le risposte che cercava. Alla fine, Sabina e Roberto convinceranno il nipote a lasciar perdere le indagini in quanto non hanno un'impressione positiva sui fratelli Quesada.

Marcos scopre che la figlia è stata ricattata

Nelle puntate Spagna di Una vita, si assisterà ad un piccolo salto temporale, dove Anabel e Miguel continueranno i loro incontri segreti in una pensione, dimostrando di avere ancora qualche problema ad uscire allo scoperto.

Natalia, intanto, scoprirà che l'avvocato e la Bacigalupe hanno una relazione e per questo inizierà a ricattare quest'ultima.

Marcos, messo al corrente del ricatto, chiederà a sua figlia di farne parola anche con il giovane Olmedo. A tal proposito, l'avvocato aiuterà l'imprenditore a risolvere alcune questioni burocratiche lasciate in sospeso.

Anabel confessa di aver avuto una storia con il Quesada

A questo punto Anabel racconterà a Miguel la verità sul suo passato in America Latina.

La Bacigalupe, infatti, confesserà all'avvocato di essere stata fidanzata con Aurelio. Una storia che era stata disapprovata dal padre Marcos per via della grande differenza d'età. Infine, la sorellastra di Camino confiderà di aver lasciato Quesada sull'altare e per questo teme che sia arrivato ad Acacias per tramare una vendetta nei suoi confronti.

In attesa di vedere come evolverà questa nuova storyline, si ricorda che la soap opera va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 (e il sabato dalle 14:40) su Canale 5.