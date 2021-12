Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sarebbero in crisi. Una delle coppie più longeve, nate a Uomini e donne, sembrerebbe avere dei problemi. Nella giornata di giovedì 2 dicembre, infatti, in rete sono trapelate indiscrezioni sull'ex tronista e l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. I due ex protagonisti della trasmissione di Canale 5 starebbero affrontando un periodo difficile. Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno commentato la vicenda, fornendo qualche dettaglio in più.

Uomini e Donne: l'ex tronista Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sarebbero in crisi

Eugenio e Francesca si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne. La relazione fra i due protagonisti della trasmissione Mediaset è iniziata circa nove anni fa nel programma che li ha resi famosi. All'epoca, Eugenio era il tronista e, dopo un lungo percorso nel programma di Maria De Filippi, aveva capito che Francesca era la donna giusta per lui. La chimica fra i due ex protagonisti della trasmissione di Canale 5 è stata evidente fin dalle prime esterne e, infatti, la loro relazione è stata lunga e solida nel tempo. Infatti, i due ex protagonisti del dating show hanno formato una famiglia e hanno avuto anche due bambini.

Purtroppo, però, nella giornata di giovedì 2 dicembre sono trapelate indiscrezioni riguardo ad una ipotetica crisi fra Colombo e Del Taglia.

Uomini e Donne: i dettagli della presunta crisi fra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

Amedeo Venza, esperto di gossip e amico della coppia nata a Uomini e Donne, ha parlato di quanto starebbe accadendo all'ex tronista e all'ex corteggiatrice.

A tal proposito, l'influencer pugliese ha dichiarato: ''Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi e vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi''. Venza ha precisato che la coppia non avrebbe problemi per via di gelosie o tradimenti. Infatti, Amedeo ha scritto: ''Stanno passando un periodo delicato''.

Uomini e Donne: la conferma della crisi fra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo

Inoltre, a fare chiarezza fra quello che starebbe succedendo fra una delle coppie più longeve di Uomini e Donne, ci ha pensato anche Deianira Marzano. Nella giornata di venerdì 3 dicembre, infatti, l'ex concorrente dell'Isola dei famosi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha parlato di Colombo e Del Taglia, rivelando: ''Stanno vivendo un momento di crisi, anche lei ieri me l'ha confermato in privato, dopo nove anni insieme hanno pensato che sia meglio distaccarsi per un po', per capire se il loro rapporto si possa salvare''. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni dai diretti interessati, per sapere se per la coppia ci sarà il lieto fine o se il loro sia un addio definitivo.