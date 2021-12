Il verdetto ascolti tv di giovedì 2 dicembre 2021 vede trionfare in prime time la fiction Un professore con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. La quarta puntata della serie in prima visione assoluta, ha vinto a mani basse la sfida auditel del prime time battendo lo show comico Zelig, in onda su Canale 5. In daytime, invece, ascolti ancora deludenti per Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso e anche per il nuovo game show di Giancarlo Magalli trasmesso nel daytime di Rai 2.

Un professore su Rai 1 vince la gara ascolti di giovedì 2 dicembre 2021

Nel dettaglio, il verdetto ascolti tv di giovedì 2 dicembre 2021, ha visto trionfare a mani basse la fiction Un professore che su Rai 1 ha conquistato la palma d'oro della serata.

La quarta puntata della fiction ha ottenuto un ascolto netto di circa 4,9 milioni nel primo episodio arrivando a toccare il 21% di share mentre il secondo episodio ha sfiorato una media di 4,5 milioni di spettatori ottenendo uno share del 23,57%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia di avere la meglio nella gara del prime time di giovedì sera, battendo nettamente i dati d'ascolto registrati nella stessa fascia oraria da Zelig.

Zelig sconfitto dalla fiction Rai con Gassmann

Lo show comico di Canale 5 condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, ha ottenuto un ascolto netto di 3,4 milioni di spettatori fermandosi al 19,50% di share contro oltre il 22% di media registrato da Un professore su Rai 1.

Sempre in prime time, ascolti disastrosi per l'ultima puntata di Quelli che il calcio, lo storico show di Rai 2 che ha chiuso i battenti dopo il clamoroso flop registrato con il passaggio in prime time.

La puntata del 2 dicembre, ha ottenuto una media di appena 480 mila spettatori fermandosi ad uno share del 2,32%. Su Rete 4, invece, ascolti positivi per il talk show Diritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio che ha sfiorato la soglia di un milione di spettatori con uno share del 5,80%.

Male Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso: ascolti tv 2 dicembre 2021

Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime di questo giovedì 2 dicembre 2021, Pomeriggio 5 continua a registrare ascolti decisamente insoddisfacenti.

La puntata di ieri ha ottenuto una media del 13,20% nella prima parte, 13,90% nella seconda e 11,90% nella terza e ultima parte. Su Rai 1, invece, La Vita in diretta ha totalizzato una media del 18% nella prima parte e 18,32% nella seconda parte.

Su Rai 2, invece, male gli ascolti del quiz Una parola di troppo condotto da Giancarlo Magalli che ha conquistato una media di 375 mila spettatori con uno share inferiore al 3%. Un dato decisamente basso per il game, soggetto a continui cambi di programmazione.