Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Rai 3, ci sarà uno scontro tra due personaggi che finora hanno avuto pochissime occasioni di interagire. Le anticipazioni rivelano infatti che la dottoressa Bruni avrà un duro confronto con Clara dagli esiti, alquanto, imprevedibili. La tensione salirà alle stelle a causa della decisione, forse un po' troppo affrettata, di Patrizio Giordano di andare a vivere assieme alla sua compagna.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 dicembre: Patrizio vuole convivere con Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) chiederà a Clara (Imma Pirone) di trascorrere il giorno di Natale assieme, ricevendo però una reazione piuttosto tiepida da parte della donna. Nonostante la delusione per il comportamento della sua compagna, lo chef deciderà di non mollare ma, anzi, alzerà il tiro. Il giovane Giordano, infatti, si mostrerà determinato ad andare a vivere con Clara e il piccolo Federico, anche se non è chiaro in quale appartamento. Le anticipazioni rivelano che la sua determinazione verrà alimentata dall'ennesima lite con Alberto (Maurizio Aiello) che lo esaspererà al punto da spingerlo a voler dare una sterzata definitiva al suo rapporto.

Un posto al sole, trame 13-17 dicembre: Clara contro Ornella

Patrizio rivelerà subito i suoi progetti al padre, che però non condividerà, affatto, l'entusiasmo di suo figlio. Le tensioni createsi in famiglia non freneranno l'entusiasmo del ragazzo, che sarà sempre più determinato a portare avanti il suo progetto, ma avranno, però, un impatto negativo su Clara.

Quest'ultima, infatti, non si sentirà affatto convinta dall'idea del suo compagno e si mostrerà sempre più dubbiosa. Le anticipazioni non chiariscono se la ragazza prenderà nuovamente tempo ma sottolineano che il suo atteggiamento la porterà a scontrarsi duramente con Ornella (Marina Giulia Cavalli).

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 dicembre: una sofferta decisione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ornella avrà un sincero confronto con Clara. Purtroppo non viene svelato cosa si diranno le due, ma la sensazione è che la dottoressa Bruni chiederà alla giovane di essere chiara con suo figlio, qualunque sia la sua decisione. I toni, inizialmente aspri, si placheranno e, in seguito, la giovane Curcio avrà modo di riflettere seriamente sui suoi reali sentimenti per Patrizio. Le anticipazioni sottolineano che la ragazza prenderà una sofferta decisione, senza specificare quale. Chiara forse lascerà Patrizio? O deciderà di andare a vivere con il giovane, chiudendo le porte, definitivamente ad Alberto? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni