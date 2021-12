Alex Belli continua a spiazzare nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, l'attore si è lasciato andare a delle nuove rivelazioni e confessioni che non sono passate inosservate, dato che in un certo modo ha "scaricato" Soleil e quello che stanno vivendo e provando in queste settimane di "reclusione". Parlando con Miriana Trevisan, infatti, Alex ha ammesso che questa non è la sua realtà e che se dovesse venire Delia Duran, lui non ci penserebbe su due volte a uscire dal gioco.

Alex Belli spiazza al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto su Delia

Nel dettaglio, in queste ultime settimane Alex Belli è stato costantemente al centro dell'attenzione per la love story che stava nascendo con Soleil Sorge.

I due, dopo che in un primo momento avevano provato a frenarsi, si sono lasciati andare completamente al forte sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altro.

In particolar modo Alex Belli è stato colui che si è sbilanciato maggiormente nei confronti della Sorge, al punto da ammettere di essersi innamorato, malgrado sia già sposato con un'altra donna che lo sta aspettando fuori dalla casa del GF Vip.

L'attore Alex Belli 'scarica' Soleil Sorge dopo il flirt al GF Vip

Sta di fatto che, nel corso delle ultime ore, Alex ha nuovamente spiazzato tutti e lo ha fatto durante un momento di sfogo con Miriana Trevisan. I due si trovavano nella sauna e l'attore ha risposto alle domande che le sono state fatte dalla showgirl ex volto di Non è la Rai.

In particolar modo, Miriana ha chiesto ad Alex quale sarebbe stata la sua reazione nel caso in cui sua moglie Delia fosse entrata nella casa del GF Vip per portarlo via.

Ebbene, la reazione di Alex non si è fatta attendere e senza pensarci su due volte, ha ammesso che non avrebbe alcun tipo di problema ad abbandonare il cast del reality show Mediaset.

'Non vedo l'ora di uscire', ammette Alex Belli

"Certo, subito, non vedo l'ora di uscire di qua io, tornare a lei, alla mia progettualità, questa non è la mia realtà. Sono molto lucido", ha ammesso Alex Belli che in un certo modo ha così "scaricato" Soleil Sorge dopo l'avvicinamento sospetto che c'è stato nel corso di queste ultime settimane.

Insomma Alex Belli è apparso lucido più che mai nel dire che sente il bisogno di tornare alla sua vita di tutti i giorni e nel suo futuro c'è proprio Delia, la donna che ha sposato e che continua ad amare malgrado il flirt nella casa del Grande Fratello Vip, con l'ex protagonista di Uomini e donne.

Cosa succederà a questo punto? Delia Duran, dopo aver ascoltato le parole di Alex, deciderà di presentarsi nella casa di Cinecittà per "riprendersi suo marito", oppure lo lascerà libero di fare il suo percorso?