Nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 maggio Giancarlo porterà avanti il progetto di sposare Silvia. Quest'ultima, nonostante le sue perplessità, non avrà il coraggio di dire la verità all'uomo per non deluderlo. L'entusiasmo del bancario sarà tale che organizzerà anche il loro viaggio di nozze a Bangkok in Thailandia, città dove è ambientato il film preferito della sua compagna.

Nel frattempo, Michele deciderà di farsi da parte, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro.

Un posto al sole, anticipazioni 6-10 maggio: Giancarlo organizza il viaggio di nozze

Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), notando un certo nervosismo in Silvia (Luisa Amatucci), intensificherà gli sforzi per l'organizzazione del matrimonio. L'uomo farà anche una sorpresa alla donna organizzando il loro viaggio di nozze a Bangkok, sul set del suo film preferito. Quando il bancario riferirà la notizia alla donna, tutti però noteranno il fatto che Silvia risulti imbarazzata e scarsamente entusiasta.

Mariella (Antonella Prisco), vedendo il disagio della sua amica, la inviterà a fare chiarezza, ma Silvia non riuscirà a trovare il coraggio di dire quello che prova realmente a Giancarlo. Il giorno dopo, quest'ultimo le preparerà amorevolmente la colazione, ma la proprietaria del Vulcano sarà distratta da altro.

La donna, infatti, resterà colpita nel sentire Michele (Alberto Rossi) che parla in radio di amore, mentre il bancario non potrà fare altro che prendere atto della situazione.

Silvia e Michele tornano insieme, Rossella in pericolo

Giancarlo capirà che Silvia è ancora innamorata di Michele e deciderà quindi di lasciarla libera di fare la sua scelta.

In modo molto istintivo la donna uscirà di casa e inizierà a camminare finché non incrocerà Michele. A quel punto i due si abbracceranno e si baceranno promettendosi di nuovo amore. La ritrovata coppia inizierà a ragionare sul proprio futuro, ma deciderà di avvisare subito Rossella (Giorgia Gianetiempo). Purtroppo però una terribile notizia rovinerà i loro piani.

Nelle prossime puntate la talpa, la cui identità resta ancora avvolta nel mistero, verrà scoperta. L'infiltrato in polizia inizierà così una corsa disperata per sfuggire all'arresto, sparerà contro Damiano (Luigi Miele) e poi prenderà Rossella e l'autista dell'ambulanza in ostaggio per garantirsi una via di fuga. Il fatto che la giovane Graziani sia in pericolo farà nascere un'insolita alleanza. Nunzio (Vladimir Randazzo) e Riccardo (Mauro Racanati) decideranno infatti di mettere da parte i dissapori e di unire le loro forze per salvare la loro amata.

Il punto sul triste destino di Giancarlo

A distanza di due anni dalla loro separazione, Silvia e Michele torneranno quindi nuovamente assieme. Considerato che Rossella è tornata single si potrebbe persino riformare il vecchio nucleo familiare a Palazzo Palladini, con loro tre a cui potrebbe anche aggiungersi Otello.

Nonostante i dubbi e i sospetti degli spettatori, che ritenevano che il bancario nascondesse qualcosa di losco, va detto che in realtà è sempre stato un bravo uomo. Corretto, gentile, affabile, forse poco carismatico, Giancarlo non ha mai conquistato il cuore degli spettatori. Il suo destino è stato sempre segnato da una scrittura pigra degli sceneggiatori, che hanno creato un personaggio solo per poi mandarlo via. In due anni, Todisco non è riuscito a stringere un'amicizia, né tantomeno a stabilire un punto di contatto con altri protagonisti.

Anzi, altri personaggi presenti per pochi episodi hanno avuto più interazioni di Giancarlo, a riprova che il suo unico scopo fosse quello di mettere in crisi Silvia e Michele, salvo poi sparire appena fosse giunto il momento.