Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Rai 3, Vittorio metterà in atto una strategia per allontanare Speranza (Mariasole Di Maio) da lui e farla innamorare di Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo).

Del Bue avrà, ormai, seri problemi a gestire l'invadenza della donna e sarà costretto ad agire di conseguenza. Nel frattempo Michele riceverà un'importante offerta di lavoro a Milano: l'uomo penserà di accettare, ma sarà colto da forti dubbi.

Patrizio, intanto, sarà molto felice di andare a convivere con Clara e il piccolo Federico, ma dovrà affrontare le continue lamentele dei suoi genitori.

Un posto al sole: Silvia e Michele ritrovano la complicità

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia Graziani (Luisa Amatucci) scoprirà che Michele ha ricevuto una proposta di lavoro fuori città e si renderà conto che l’uomo potrebbe lasciare Napoli quanto prima: i due ex sembreranno trovare, finalmente, un equilibrio e saranno assai complici.

Rossella, invece, non riuscirà a sopportare il clima di “apparente tranquillità”, mentre Vittorio sarà pronto ad avviare il suo diabolico piano, dopo le deludenti lezioni di seduzione avute con Samuel.

Nel frattempo Chiara deciderà di ascoltare i consigli di Franco e Nunzio, ma un evento improvviso metterà nuovamente la donna in difficoltà.

Patrizio parla dei suoi progetti futuri con Alberto

Patrizio non sopporterà l’ennesima intromissione di Alberto, nel suo rapporto con Clara, così rivelerà al padre i suoi progetti per il futuro, ma l’uomo non sarà affatto d’accordo con le sue decisioni.

Nel frattempo Vittorio porterà avanti il suo piano nei confronti di Speranza e sarà convinto che la donna si avvicini quanto prima a Samuel. Quest'ultimo, invece, sarà molto diffidente nei confronti di Del Bue. Patrizio, intanto, sarà desideroso di vivere insieme a Clara e il piccolo Federico, ma per lui non sarà facile affrontare i continui contrasti con i suoi genitori.

Chiara, invece, sembrerà ritrovare un po' di serenità, mentre Nunzio prenderà un’importante decisione e sorprenderà Franco. In seguito Clara avrà una discussione con Alberto e poi si confronterà con Ornella.

Michele pensa di rifiutare il lavoro a Milano

Michele si sentirà molto confuso e penserà di rifiutare il lavoro a Milano, ma non ci vorrà molto prima che Rossella si renda conto di aver influenzato la decisione dell’uomo, così cercherà di convincerlo ad accettare l’offerta.

Infine, Vittorio comincerà a mettere in atto la sua strategia per allontanare Speranza da lui e farla innamorare di Samuel.