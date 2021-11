Le anticipazioni della famosa soap opera Upas riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 29 novembre al 3 dicembre su Raitre alle 20:45, Silvia e Michele non riusciranno a trovare un equilibrio e la loro storia d'amore sarà ormai agli sgoccioli. La terribile crisi della coppia creerà dei problemi soprattutto alla giovane Rossella, la quale soffrirà molto per i suoi genitori e non saprà come comportarsi. Nel frattempo Vittorio cercherà di rimediare con Speranza, ma verrà ostacolato da Guido e Patrizio.

Nunzio, invece, resterà a Napoli al fianco della sua ex fidanzata Chiara.

Un posto al sole: Silvia e Michele ai ferri corti

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia e Michele saranno ormai ai ferri corti e la prima persona ad essere colpita dalla loro crisi sarà Rossella. Frattanto Guido cercherà di evitare di immischiarsi nei problemi della coppia, mentre Vittorio riceverà una notizia inaspettata. Renato, intanto, sarà assai indispettito dalla complicità professionale nata tra Alberto e Niko. Rossella, invece, non riuscirà a mantenere una buona lucidità nel contesto familiare, a causa delle decisioni prese dai suoi genitori, ma fortunatamente non avrà grossi problemi sul lavoro. Vittorio, invece, farà di tutto pur di superare i conflitti con Speranza, ma Guido e Patrizio non saranno tanto d'accordo con le sue decisioni.

Nunzio decide di rimanere a Napoli al fianco di Chiara

Renato non riuscirà ancora a fidarsi completamente di Alberto, mentre Niko cambierà idea nei confronti dell'uomo e comincerà a dargli credito. Nel frattempo Fabrizio dovrà affrontare un grave problema presso il pastificio e sarà aiutato da Marina. Lara e Roberto Ferri, invece, saranno minacciati dalla presenza di un uomo misterioso.

Rossella, intanto, cercherà di riflettere sul suo futuro professionale e prenderà una decisione molto importante. Poco dopo la giovane informerà il padre delle sue scelte e poi gli farà un'offerta: Silvia, però, resterà assai turbata dalla richiesta della figlia e non saprà come reagire. Più tardi Nunzio deciderà di rimanere a Napoli, per rimanere al fianco di Chiara e le farà una proposta assai particolare.

Nunzio e Chiara sempre più vicini

Nunzio non riuscirà a restare indifferente al fascino della sua ex fidanzata, mentre Chiara sembrerà nascondere qualcosa di molto importante. Nel contempo Lara sarà notevolmente turbata da un incontro inaspettato e non farà altro che pensare alla sua vita passata. Infine, Silvia sarà assai angosciata per il fatto che sua figlia Rossella abbia deciso di evitarla.