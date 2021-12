Prosegue su Canale 5 la messa in onda della seconda stagione dello sceneggiato di origini turche Love is in the air, arrivato in Italia nei mesi estivi (il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı).

Gli spoiler riguardanti l’episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nel pomeriggio di questo mercoledì 15 dicembre 2021, dicono che il facoltoso imprenditore Serkan Bolat (Kerem Bürsin) farà rimanere senza parole Eda Yildiz (Hande Erçel), quando lei entrerà nel suo ufficio dopo averla invitata per avere un riavvicinamento.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 15 dicembre: Engin e Piril fanno pace dopo aver discusso

Nella 155^ puntata della soap opera, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 15 dicembre, dalle ore 16:55 sino alle 17:30 circa, al centro dell’attenzione ci saranno i coniugi Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu): i due, anche se sono felicemente sposati e genitori di un bambino, come tutte le coppie avranno diverse discussioni.

Le anticipazioni dicono che il migliore amico di Serkan e la sua dolce metà si renderanno protagonisti dell’ennesimo litigio, a causa di alcuni problemi di organizzazione in famiglia. Per fortuna ancora una volta Engin e Piril faranno pace, in particolare dopo aver cercato di essere reciprocamente più comprensivi, capendo i bisogni l'una dell’altro.

Serkan e Eda tornano a lavorare in sintonia come ai vecchi tempi

Intanto Serkan chiederà a Eda di presentarsi nel suo ufficio, con la scusa di dover affrontare delle questioni legate al loro lavoro con lei: quest’ultima quando si recherà dal ricco imprenditore rimarrà del tutto spiazzata, poiché verrà a conoscenza del fatto che il padre di sua figlia Kiraz (Maya Başol) ha mandato via prima del tempo tutti i dipendenti dell’azienda Art Life.

Con il suo gesto inaspettato Serkan finirà per creare senza ombra di dubbio un’atmosfera particolare, poiché i due avranno la possibilità del tempo da soli. L’imbarazzo tra il figlio della signora Aydan (Neslihan Yeldan) e la giovane architetta paesaggista sarà più che evidente anche se poi, appena riusciranno a superarlo, lavoreranno in sintonia come ai vecchi tempi.

Serkan e Eda si limiteranno a essere complici anche dopo aver concluso il lavoro, oppure si tratterà solo di una serenità momentanea? Non resta che attendere i prossimi episodi in onda su Canelli 5 per saperne di più.