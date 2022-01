Lunedì 24 gennaio, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Mattino 5. Nella seconda parte, condotta da Federica Panicucci si è parlato delle ultime dinamiche relative al GFVip. In collegamento, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha lanciato una vera e propria bomba di Gossip su Alex Belli: secondo il fotografo pare che l'attore stia frequentando altre donne.

Le parole del paparazzo

Federica Panicucci ha mostrato ai telespettatori le ultime vicende relative il triangolo amoroso formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Nelle varie clip è stato mostrato il matrimonio in crisi tra l'attore e la modella sudamericana, ma anche la grande complicità tra il 38enne e l'influencer italo-americana.

Ma non solo, la conduttrice di Mattino 5 ha mandato in onda anche il post pubblicato da Belli, in cui ha deciso di lasciare la moglie: "Mi sottraggo e ti lascio camminare da sola". In studio i presenti hanno espresso la loro opinione. Arrivato il turno di Andrea Franco Alajmo, il paparazzo ha lanciato una bomba di gossip sull'ex attore di Centovetrine: "Alex starebbe frequentando altre donne". Il diretto interessato ha spiegato di essere venuto a conoscenza di alcune chat che testimoniano il tutto. Inoltre, Alajmo ha sostenuto che anche altri suoi colleghi sono a conoscenza di questa cosa.

Panicucci è apparsa piuttosto basita dallo scoop su Belli. In chiusura di puntata, il paparazzo ha promesso che appena ci saranno le foto le pubblicheranno.

Tuttavia, è giusto parlare di supposizioni in quanto il diretto interessato non ha confermato o smentito la frequentazione con altre donne.

Il migliore amico di Belli: 'Alex e Delia non hanno mai avuto una forma d'amore tradizionale'

Spesso quando si parla di Alex Belli e Delia Duran si sente menzionare "rapporto libero". Intervenuto a Pomeriggio 5, il migliore amico di Belli ha fatto chiarezza sulla situazione sentimentale dei due coniugi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mirko Gancitano (futuro sposo di Guenda Goria) ha affermato: "Alex e Delia non hanno mai avuto una forma d'amore tradizionale". Dunque, il migliore amico di Belli si è detto spiazzato per la reazione avuta da Duran. Secondo il diretto interessato, Delia ha sempre saputo di vivere una relazione libera ma forse non vuole rivelare la verità al GFVip.

Per questo motivo Gancitano si è schierato dalla parte del 38enne, in quanto è sempre stato chiaro sul suo concetto d'amore: "Lei sta facendo passare Alex per quello sbagliato". Infine, Mirko ha sostenuto che Delia sia stata l'unica ad avere accettato una condizione simile: "Anche lei è per l'amore libero". A parlare di "coppia non tradizionale" era stato anche Giacomo Urtis prima di uscire dal GFVip per merito del televoto.