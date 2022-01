Nel post-puntata del GFVip, in onda venerdì 21 gennaio su Canale 5, Delia Duran si è lasciata andare a nuove confidenze su Alex Belli. Parlando con Sophie Codegoni, la modella sudamericana ha sostenuto di avere sempre avuto un "rapporto libero" con il marito. Per libero, la gieffina ha rivelato di avere sempre condiviso i rapporti extra-coniugali con l'attore.

Lo sfogo della modella

Nella 36^ puntata del GFVip, Alex Belli è tornato nella casa per avere un confronto con la moglie Delia e con Soleil. Il 38enne ha ribadito di essere innamorato della modella sudamericana, ma al tempo stesso non ha nascosto la grande complicità con l'influencer italo-americana.

Nel corso del suo intervento, Belli ha più volte invitato la moglie a tornare quella di prima. Poi, ha più volte menzionato il loro "rapporto libero". Nel post-puntata, Delia si è lasciata andare ad un duro sfogo. La diretta interessata ha chiosato: "La complicità con lui si è rotta". A tal proposito Duran ha ammesso che prima tra lei e Alex non c'erano segreti. In merito al legame che ha con Belli, Delia ha affermato: "Io mi sono baciata anche con le donne, ma condivido queste cose con mio marito". Secondo la modella sudamericana, il fatto di non essere stata coinvolta nell'amicizia-artistica con Soleil, è stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti: "Mi ha dato fastidio la complicità mentre io guardavo la televisione".

In questo video Delia dice chiaramente che la cosa che le da “fastidio” è il non essere stata inclusa nel rapporto tra Alex e Soleil e Sophie fa riferimento ai game che fanno fuori nelle cene 😏 #gfvip pic.twitter.com/Y3SjHIL48W — KD (@KD_mood) January 22, 2022

Delia si è detta consapevole sul fatto che Alex ami avere molte amicizie.

Dal canto suo, anche Duran si è definita "libera". Tuttavia, essere stata esclusa non è stato di suo gradimento: "Ci piace giocare, fare i game insieme, non da solo lontano da me..."

Delia non lascia il marito

In seguito a quanto accaduto nella 36^ puntata del GFVip, Delia Duran ha ribadito di non voler lasciare Alex Belli. Lo stesso Signorini durante la diretta ha invitato la gieffina a prendere una presa di posizione nei confronti del 38enne.

Nel post-puntata la diretta interessata ha spiegato di avere ancora molti progetti per il futuro con l'attore. Ma non solo: "Mia madre è da lui. Capisci perché non lo mando via".

La modella ha confidato di essere ferita e delusa, ma vuole capire bene come siano andate le cose con Soleil. A proposito dell'influecer italo-americana, Delia ha rivelato di volere un chiarimento con lei.

In merito a quanto accaduto sotto le lenzuola tra Belli e Soleil, Duran ha ribadito che tra i due ci sono stati dei momenti intimi. A quel punto Sophie ha chiesto se i due fossero arrivati ad avere un rapporto intimo completo. La modella, però, ha preferito glissare: "Si è visto bene quello che hanno fatto, ma non sono arrabbiata solo per quella cosa".