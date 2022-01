Delia Duran è pronta a diventare una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Prima di iniziare il periodo di quarantena che la porterà a entrare nella casa, la donna ha pubblicato una lunga lettera dedicata ad Alex Belli sul settimanale Novella 2000. Parole importanti in risposta alla precedente lettera del suo compagno uscita qualche settimana fa sempre sulla stessa rivista dedicata al Gossip e alla cronaca rosa. Delia ha ribadito il suo amore per l'attore e ha espresso il desiderio di avere dei figli da lui. Queste parole però sono state scritte prima che la modella venezuelana, nel corso della puntata andata in onda lunedì, spiazzasse tutti dicendo di volersi prendere una pausa di riflessione.

Le parole di Delia Duran per l'attore Alex Belli

Delia ha dichiarato nella lunga lettera: "Ho capito che sei stata l'unica persona che ho amato e che amo nella mia vita". Poi, ha aggiunto: "Chi ama perdona ma non dimentica, per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi". La modella venezuelana ha dichiarato che Alex deve dimostrarle quanto ci tiene a lei e quanto la ami, non con le parole, ma con i fatti. Delia ha scritto che solo il tempo sistemerà tutto. La donna ha poi parlato del desiderio di diventare mamma dei suoi figli come entrambi da tempo desiderano. "È il nostro sogno più grande, è la cosa più bella che Dio ci possa dare". La lettera termina con una serie di ringraziamenti che Delia ha voluto fare al suo compagno per essere entrato nella sua vita, per averla resa felice e per le tante sorprese che le ha fatto prima che entrasse nella casa.

L'inaspettata decisione presa da Delia Duran durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip

Con molta probabilità, queste parole sono state pronunciate da Delia Duran prima della diretta di lunedì 10 gennaio. In puntata infatti le cose sono cambiate e Delia ha abbandonato il collegamento con Alfonso Signorini dichiarando di volersi prendere una pausa di riflessione con Alex Belli.

Questa decisione è arrivata dopo l'ennesimo tweet dedicato dall'attore a Soleil Sorge. Nonostante si trovi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, l'ex attore di Centovetrine continua a pensare alla sua coinquilina Soleil e non manca di scriverle parole importanti. Come andranno a finire le cose con Delia Duran? Questa volta, la donna è apparsa ferma sulla sua decisione di voler mettere un punto alla storia d'amore con Alex.

In collegamento dall'hotel dove sta trascorrendo la quarantena, non ha risparmiato al suo compagno parole molto dure. L'attore adirato pare che abbia lasciato lo studio del Grande Fratello Vip senza neanche salutare gli autori del programma.