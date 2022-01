Cambio programmazione in arrivo in casa Rai per le prossime settimane di programmazione. Novità legate alla messa in onda eccezionale in prime time del quiz L'Eredità condotto da Flavio Insinna, mentre per la Domenica In di Mara Venier, complice la messa in onda della puntata speciale di Sanremo, ci sarà un allungamento della durata complessiva.

L'Eredità sbarca in prime time: cambio programmazione Rai 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai riguarderà la serata di venerdì 28 gennaio, dove inizialmente era prevista la messa in onda di una serata speciale con protagonisti i tre ragazzi de Il Volo, dedicata al Festival di Sanremo, in partenza da martedì 1° febbraio su Rai 1.

Alla fine, però, questa serata speciale de Il Volo è saltata e in prime time ci sarà spazio per un appuntamento speciale con L'Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna che andrà in onda eccezionalmente in prima serata.

Dopo il grande successo ottenuto anche quest'anno in daytime, con una media di oltre cinque milioni di spettatori al giorno, L'Eredità andrà in onda con una puntata speciale di sera, in onda dalle 21:30 circa.

Novità per la puntata speciale di Domenica In da Sanremo

I vari campioni del quiz si sfideranno in una gara speciale dedicata interamente al Festival di Sanremo e non mancheranno neppure gli ospiti famosi e i cantanti che renderanno la serata un vero e proprio show per il pubblico della rete ammiraglia Rai.

E poi ancora, cambio programmazione anche per quanto riguarda la puntata di Domenica In in programma domenica 6 febbraio 2022.

Come da tradizione, la domenica post Festival di Sanremo, la trasmissione andrà in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo e potrà contare sulla presenza di tutti gli artisti che hanno preso parte alla kermesse canora, i quali si esibiranno di nuovo dal vivo e risponderanno alle domande dei giornalisti e opinionisti del salotto di Mara Venier.

Mara Venier e la sua Domenica In si allunga su Rai 1: cambio programmazione Rai

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, per questa puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2022, il programma coprirà gran parte della fascia del pomeriggio.

L'appuntamento con Domenica In partirà dalle ore 14:00 e andrà avanti fino alle 18:45 circa: il talk show di Mara Venier, quindi, si allungherà occupando anche lo spazio del talk show Da Noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini.

Sempre in vista della settimana del Festival di Sanremo 2022, previsto dall'1 al 5 febbraio, diverse trasmissioni andranno in onda dal Casinò della città ligure, tra cui il talk show Oggi è un altro giorno, condotto su Rai 1 da Serena Bortone.