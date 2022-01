Cambio programmazione in arrivo per Canale 5 nel corso dei prossimi mesi del 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime del weekend, dato che ci sarà il ritorno di Anna Tatangelo al sabato pomeriggio mentre di domenica verrà sospeso l'appuntamento pomeridiano con Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno ha abbandonato la fascia del sabato per approdare nel dì festivo contro Domenica In di Mara Venier.

Ritorna Anna Tatangelo su Canale 5: cambio programmazione 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Canale 5 per questo 2022 riguarderà in primis il ritorno di Scene da un matrimonio nel sabato pomeriggio.

La trasmissione condotta da Anna Tatangelo, dopo la buona performance della prima stagione, seguita da una media di circa 1,7 milioni di spettatori a settimana e uno share del 13%, è stata riconfermata per una seconda stagione.

I nuovi appuntamenti andranno in onda sempre di sabato pomeriggio e di conseguenza col ritorno di Anna Tatangelo, non ci sarà spazio per la puntata extra large della soap opera Una Vita, che in queste settimane ha sostituito la trasmissione dedicata al "giorno più bello" delle giovani coppie.

Amici 21 sospeso dalla domenica di Canale 5: le novità della programmazione

Novità in arrivo anche nella domenica pomeriggio di Canale 5 per i prossimi mesi del 2022. Le anticipazioni sul cambio programmazione rivelano che l'appuntamento con il pomeridiano di Amici 21 sarà sospeso dal pomeriggio festivo.

A partire da metà marzo, infatti, complice il ritorno dell'appuntamento con il serale di Amici 21, il talent show sparirà dalla fascia della domenica pomeriggio, proprio come accadeva negli anni precedenti, quando la trasmissione veniva sospesa dal sabato pomeriggio per proseguire solo in prime time.

Anche Verissimo sospeso dal palinsesto domenicale: ecco come cambia la programmazione di Canale 5

Il serale di Amici quest'anno è previsto per la stagione primaverile e andrà in onda sempre di sabato sera, subito dopo l'ultima puntata del people show C'è posta per te, uno dei programmi di maggior successo condotti da Maria De Filippi, che proprio nel suo esordio dell'8 gennaio ha debuttato con uno share di poco inferiore al 30%.

Come riportato sul sito di Publitalia '80, con la sospensione di Amici 21 dalla domenica pomeriggio terminerà anche l'appuntamento domenicale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Le due trasmissioni, infatti, a partire da marzo saranno sostituite da "generici film" che prenderanno il loro posto nella fascia del daytime pomeridiano festivo.