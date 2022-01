Can Yaman e Diletta Leotta hanno tenuto banco per tutta l'estate con le notizie legate alla loro chiacchieratissima storia d'amore che, tra alti e bassi, ha fatto sognare i fan. Lo scorso settembre, però, la conduttrice sportiva ha annunciato la fine di questa relazione e, sebbene in un primo momento si sperava in un ritorno di fiamma, alla fine ciò non è mai accaduto e i due hanno intrapreso strade differenti. Proprio in queste ore, Diletta è stata paparazzata in compagnia di colui che sarebbe la sua nuova fiamma mentre Can, per il momento, continua ad essere single.

Nessun ritorno di fiamma tra Diletta e Can dopo l'addio

Nel dettaglio, la relazione tra Can e Diletta sembrava essere destinata a sfociare nel matrimonio.

A quanto pare, infatti, l'intenzione dell'attore turco era proprio quella di convolare a nozze con la conduttrice sportiva ma, alla fine, le cose sono andate diversamente.

È stata Diletta Leotta a far chiarezza sulla fine di questa storia d'amore, svelando a Verissimo che forse, alla luce di come sono andate le cose, hanno entrambi corso un po' troppo.

In quell'occasione, Diletta non nascose di aver provato dei sentimenti forti nei confronti dell'attore turco, aggiungendo poi che la porta del suo cuore era ancora aperta per Can.

Addio Can: Diletta volta pagina con Giacomo Cavalli

Tuttavia, da quel momento in poi, tra Can e Diletta non c'è stato più alcun ritorno di fiamma: i due hanno intrapreso due strade completamente differenti e non sono mai più tornati insieme.

Proprio in queste ultime ore, Diletta Leotta è uscita allo scoperto insieme a colui che sarebbe la sua nuova fiamma. Trattasi del modello Giacomo Cavalli, col quale si vocifera che sia in corso un flirt da svariate settimane.

Questa volta, Diletta e Cavalli sono stati paparazzati insieme dai fotografi della rivista di Gossip diretta da Alfonso Signorini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La conduttrice sportiva è stata beccata in una caffetteria di St.Moritz dove ha trascorso il periodo delle vacanze natalizie, in compagnia di Giacomo. I due questa volta, non si sono nascosti alla vista dei paparazzi, apparendo rilassati e complici.

Le voci di flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi

E Can Yaman? Nei mesi scorsi l'attore è stato al centro del gossip per il presunto flirt con l'attrice Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set della fiction "Viola come il mare" in onda su Canale 5.

In tanti avevano sperato che tra i due ci fosse del tenero ma a quanto pare non sarebbe questa la realtà dei fatti. Francesca Chillemi, infatti, sui social è tornata a mostrarsi in compagnia del suo compagno e padre di sua figlia, spazzando via tutti i rumor sul presunto flirt con Can.

L'attore, quindi, al momento sarebbe ancora single, dedito solo ed esclusivamente ai suoi numerosi impegni lavorativi.