Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione e del Gossip dopo che, in questi ultimi mesi, si è parlato insistentemente di un flirt con l'attrice e collega Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set della fiction "Viola come il mare". Nelle ultime ore, il settimanale diretto da Alfonso Signorini è tornato a sottolineare la complicità speciale che ci sarebbe tra Can e la sua collega anche se, l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ha svelato un retroscena su quello che sarebbe il loro rapporto attuale.

Le voci di flirt tra l'attore turco Can Yaman e la collega Chillemi

Nel dettaglio, tra Can e Francesca si era vociferato di un possibile flirt in corso, dopo che i due erano stati beccati insieme mentre uscivano dallo stesso appartamento.

In quell'occasione si era vociferato che Can e l'ex Miss Italia avessero trascorso la notte insieme e che, in seguito a questo scoop, il compagno dell'attrice sarebbe andato in crisi.

Nonostante le indiscrezioni e le voci su questo flirt, sia Can che Francesca non hanno proferito parola e durante il periodo delle feste natalizie, l'attrice è tornata a mostrarsi sui social in compagnia del suo compagno e della loro amata bambina.

Nuova paparazzata per Can Yaman e Francesca Chillemi

In queste ore, però, il settimanale diretto da Signorini è tornato a parlare del feeling speciale che ci sarebbe tra Can e Francesca, i quali sono stati paparazzati di nuovo insieme sul set della fiction "Viola come il mare", che andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2022 su Canale 5.

"Can Yaman e Francesca: colleghi inseparabili. Le riprese della fiction si sono spostate nel viterbese e i due attori sono una cosa sola", scrive la rivista di gossip alludendo al fatto che ci sarebbe ancora un rapporto speciale tra i due protagonisti di questa attesissima serie televisiva Mediaset.

Ma qual è la verità dei fatti?

Mentre i due diretti interessati continuano a tacere, a svelare un retroscena è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che in passato ha avuto già modo di portare alla luce la verità sul rapporto tra Can Yaman e Diletta Leotta, svelando prima di tutti che i due si fossero lasciati.

Il retroscena di Rosica sulla coppia Can Yaman-Francesca

Ebbene, secondo quanto riportato da Rosica, tra Can e Francesca non ci sarebbe del tenero dato che il loro rapporto sarebbe soltanto professionale.

"Oggi Can e Francesca sono solo amici e colleghi", ha scritto Rosica sui social commentando questa nuova indiscrezione legata alla coppia composta dall'attore turco e dalla bellissima attrice, protagonista di svariate serie tv di successo come Che Dio ci aiuti.