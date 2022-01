Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 1, da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Salvo si vorrà dichiarare con Anna, mentre Vittorio accetterà l'offerta degli americani e ne affiderà la gestione ad Umberto e Beatrice. Successivamente però, Umberto e Vittorio si accorgeranno che all'interno del contratto con gli americani c'è una clausola a sfavore de il Paradiso e per questo i due si scontreranno con Dante Romagnoli.

Poco dopo, Tina e Conti si lasceranno andare alla passione, ma la madre della ragazza non approverà la relazione e quindi, deciderà di chiamare Sandro ex marito della Amato. I due ex alla fine si incontreranno nuovamente dopo tanto tempo.

Agnese vorrà intromettersi tra Tina e Vittorio

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Salvatore vorrà fare il grande passo con Anna e Marcello gli darà tutto il suo appoggio.

Intanto, al Paradiso si valuterà la proposta di Romagnoli riguardo la collaborazione con gli americani e si deciderà di affidarne la gestione a Beatrice e a Umberto.

Poco dopo, Roberto sorprenderà Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi. Conti però cercherà di dare spiegazioni all'uomo e fargli capire che con la ragazza si sono scambiati solo un bacio.

Successivamenre, Dante e Beatrice inizieranno la loro collaborazione insieme e lui si aprirà e gli racconterà alcune sue cose personali. Nel mentre, Agnese sospetterá che tra Tina e Vittorio ci sia del tenere e per questo vorrà intromettersi,ma Armando gli consiglierà di starne fuori, in quanto sarà stesso sua figlia che parlerà della sua situazione con Vittorio.

Vittorio e Umberto si scontreranno con Dante Romagnoli

Intanto, Dante riuscirà a far abbassare la guardia a Beatrice, ma Umberto continuerà ad avere dei dubbi, sul contratto con gli americani. Invece, Tina e Vittorio si lasceranno andare completamente alla passione, ma poi il foulard della ragazza finirà sotto il letto dell'uomo.

Agnese però non approverà la relazione della figlia con Vittorio e così proverà a contattare l'ex marito della ragazza.

Nel frattempo, Umberto e Conti si scontreranno con Dante, in quanto nel contratto con gli americani sarà presente una clausola molto sfavorevole per il Paradiso. Beatrice invece si sentirà in colpa per essersi lasciata abbindolare da Romagnoli.

Poco dopo, Salvo deciderà di prendersi del tempo prima di parlare con Anna riguardo alla casa. Nel mentre, Amato e il suo ex marito Sandro si incontreranno dopo tanto mesi.