Da ieri, 13 gennaio, è tornato l'appuntamento settimanale con la seconda stagione di una delle Serie TV più seguite in Italia: Doc - Nelle tue mani. La fiction, trasmessa su Rai 1 e diretta da Beniamino Catena, ruota intorno alle vicende di Andrea Fanti - interpretato da Luca Argentero - il primario dell'ospedale milanese.

Doc 2, le prime puntate

Il primo appuntamento con la nuova stagione di Doc, è andato in onda ieri sera, 13 gennaio, su Rai 1. Nella prima puntata, Andrea vuole cercare, in ogni modo, di tenere unito il suo team. Infatti, Giulia è sempre più risoluta nella sua decisione di volersi trasferire a Genova, nel giro di dieci giorni.

Lorenzo, invece, non vuole rispondere ad alcuna chiamata, poiché vuole abbandonare definitivamente medicina. Gabriel è sempre più convinto di voler abbandonare il reparto per trasferirsi in Etiopia. Allo stesso modo, Elisa non sembra mostrare più interesse nel restare in quell'ospedale.

Purtroppo, nel frattempo, un nuovo virus - proveniente dalla Cina - sembra sconvolgere i piani di tutti, cogliendoli totalmente impreparati. Si ritrovano, pertanto, in piena pandemia e risulta difficile riprendere in mano le loro vite, al punto che Doc - Andrea - sembra deciso a voler mollare tutto. Intanto, però, arrivano altri due professionisti: un nuovo internista, Damiano e un'infettivologa, Cecilia.

Intanto, vengono svolte delle indagini per capire cosa sia accaduto durante il periodo della pandemia e Andrea fa di tutto per proteggere il reparto e Agnese stessa.

Doc 2, anticipazioni 20 gennaio

Durante il secondo appuntamento, che andrà in onda il 20 gennaio, verrà proseguita l'inchiesta per cercare di capire cosa sia accaduto all'interno dell'ospedale milanese in piena pandemia. In particolare, si cercherà di indagare sulla morte di Lorenzo, il paziente zero. Man mano, i vari segreti che si celano dietro quel periodo cominceranno a emergere.

Doc - Andrea - dovrà compiere una dura scelta. Se deciderà di ottenere nuovamente il posto di primario, dovrà eseguire un test molto difficile. Qualora non riuscisse a superare la prova, dovrà rinunciare per sempre alla professione di medico.

Durante la pandemia, sono successe tante cose. Ad esempio, Carolina ha stretto un legame speciale con Riccardo e, nelle prossime puntate, comincerà a capire che forse non si tratta di una semplice amicizia.

Inoltre, Gabriel si accorgerà dell'allontanamento di Elisa, la quale inizierà a frequentare un altro uomo che sembrerà nascondere alcuni segreti importanti. Infine, anche Enrico inizierà, finalmente, a frequentare qualcuno.

La vera storia di Doc

L'intera fiction di Doc - Nelle tue mani, si basa sulla storia del medico Pierdante Piccioni. L'uomo perse la memoria, in seguito a un brutto incidente in auto avvenuto nel 2013. Prima di tale avvenimento, era il primario dell'ospedale di Lodi e, perdendo ben dodici anni di memoria, ha dovuto riprendere in mano la sua vita e ricominciare da capo. Pierdante Piccioni ha pubblicato un libro, "Meno dodici", nel quale racconta la sua storia. A causa di quell'incidente stradale, ha subito un danno alla corteccia cerebrale, il quale lo ha costretto a vivere in una sorta di buco nero.

L'ex primario dell'ospedale di Lodi si è ritrovato a essere come un alieno, incapace di riconoscere ciò che lo circondava.

La fiction Doc - Nelle tue mani, quindi, si ispira proprio alla storia di Pierdante Piccioni, divenuto un grande esempio per l'umanità. Da medico, vittima di un brutto incidente, è divenuto colui che ha sperimentato sulla propria pelle l'abisso della memoria, riuscendo a risalirne per ricominciare una nuova vita.