Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Serkan andrà a vivere da Eda, ma la donna sarà molto combattuta e dirà all'uomo che al più presto dovrà andare via di casa. In realtà, la protagonista vorrebbe baciare Bolat e lo confesserà anche a Melek.

Intanto, i dissapori tra i due giovani aumenteranno per il diverso modo di dare un'educazione alla piccola Kiraz.

In particolareBolat vorrebbe aprire un asilo all'interno dell'Art Life per portarvi la figlia nelle ore di lavoro, ma di tutto questo Eda non sarà a conoscenza, in quanto Serkan agirà alle sue spalle.

Allo stesso tempo, Aydan e Ayfer litigheranno su quale scuola la piccola Kiraz debba frequentare. Le due nonne poi faranno a gara a chi vizierà di più la bambina.

Serkan andrà a vivere da Eda

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Burak vedrà Eda insieme a Serkan e per questo motivo più tardi andrà a ubriacarsi per dimenticare la scena vista. Poco dopo l'uomo si troverà in riva al mare e gli si avvicinerà Melo. Burak, in preda ai fumi di alcol, bacerà la ragazza senza pensarci due volte.

Melo vorrebbe ricambiare il bacio, ma Burak ormai sbronzo si addormenterà tra le braccia della donna.

Successivamente, Serkan andrà a vivere a casa di Eda, anche se la ragazza sarà molto combattuta e dirà all'uomo di andare via al più presto. In realtà però la protagonista sarà ancora molto attratta dall'architetto e infatti, confiderà a Melo che avrebbe tanta voglia di baciarlo.

Intanto, Aydan e Ayfer si contenderanno Kiraz e la vizieranno tanto a tal punto che Serkan ed Eda inizieranno a innervosirsi. Allo stesso tempo, anche Bolat proverà a dare una propria educazione alla figlia, ma a causa delle diverse vedute finirà spesso in contrasto con la giovane protagonista.

L’educazione di Kiraz provocherà diversi litigi

Poco dopo, Aydan e Ayfer litigheranno per la scuola che dovrà frequentare Kiraz.

Melek invece sarà innamorata di Burak, ma non riuscirà a dirglielo, temendo che il sentimento non sia ricambiato.

Successivamente, Serkan scoprirà da una telefonata tra Eda e Melek di poter restare due settimane a casa con Eda e sua figlia, ma nonostante ciò le discussioni non finiranno. Questo perché i due genitori vorranno educare la piccola in maniera diversa. In particolare, i contrasti tra Serkan ed Eda ci saranno a causa dell' idea dell'architetto di aprire un asilo all'interno della Art Life dove portare la bambina durante le ore di lavoro.