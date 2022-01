Ritorna l'appuntamento con la fiction Doc 2 - Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della Serie TV rivelano che il prossimo 20 gennaio andrà in onda la seconda delle otto puntate previste di questa seconda stagione attesissima dal pubblico. I colpi di scena non mancheranno e gli spoiler della fiction rivelano che Andrea Fanti si ritroverà in una posizione molto difficile, al punto che il suo posto di lavoro sarà a rischio.

Andrea rischia di perdere il lavoro: anticipazioni Doc 2 seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Doc 2 - Nelle tue mani, che sarà trasmessa questo giovedì 20 gennaio in prime time su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Sfide", ci saranno dei nuovi risvolti legati all'inchiesta di Caruso, la quale entrerà sempre di più nel vivo.

Intanto, però, Andrea si ritroverà messo di fronte ad una scelta decisamente difficile, che lo metterà in profonda crisi.

Il dottor Fanti, infatti, dovrà prendere una decisione sul suo futuro: per riavere il primariato deve sostenere dei test ma, nel caso in cui dovesse fallirli, non potrà più tornare a fare il medico.

Di conseguenza, quindi, Andrea si ritroverà in una posizione decisamente delicata, dato che si ritroverà a rischiare il suo posto di lavoro.

Andrea Fanti si ritrova in forte crisi per il lavoro: anticipazioni Doc 2 del 20 gennaio

A seguire, andrà in onda il secondo episodio di questa seconda puntata di Doc 2, dal titolo "Quello che sei".

Le anticipazioni di giovedì 20 gennaio 2022, rivelano che Andrea si ritroverà ad occuparsi del caso di un giovane tennista, che lo porterà a fare una riflessione importante sul suo futuro lavorativo.

Fanti, infatti, si ritroverà costretto a chiedersi se valga davvero la pena smettere di essere Doc per perseguire il primariato.

Insomma una seconda puntata che si preannuncia scoppiettante per tutti i fan di Doc 2, i quali attendevano con grande entusiasmo la messa in onda di questi nuovi episodi in prima visione assoluta.

Dopo il boom di ascolti, cresce l'attesa per le nuove puntate di Doc 2

La fiction con Luca Argentero è stata una delle rivelazioni indiscusse della passata stagione televisiva con una media di oltre 7 milioni di spettatori e picchi di otto milioni in alcuni episodi, con uno share del 33%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di avere sempre la meglio nella gara auditel del prime time, battendo a mani basse la concorrenza.

Riuscirà Doc 2 ad imporsi anche quest'anno, dal punto di vista auditel, sui programmi competitor? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.