Tra i nuovi arrivati nella casa del GF Vip vi è il giovane Gianluca Costantino, il quale ha avuto modo di ritrovare il suo amico Alessandro Basciano, anche lui tra gli ultimi concorrenti ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà.

In queste ore Gianluca ha cercato più volte di parlare ai concorrenti eludendo il controllo della regia e quindi degli autori che gestiscono il reality show. E, Alessandro Basciano lo ha messo in guardia sul fatto che il suo comportamento potrebbe portarlo alla squalifica dal gioco.

Gianluca parla con Alessandro e vorrebbe svelare segreti al GF Vip

Nel dettaglio, da quando ha varcato la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino ha provato a svelare dei "segreti" ai concorrenti che sono reclusi ormai da svariati mesi all'interno della casa di Cinecittà.

In queste ultime ore, Gianluca è stato beccato mentre dialogava con Delia Duran senza l'utilizzo del microfono e poi ancora successivamente ha avanzato una proposta ad Alessandro Basciano, che è stata subito rigettata al mittente.

In particolar modo, Gianluca ha proposto di parlare da soli in bagno, consapevole del fatto che quella è la zona della casa dove le immagini e i dialoghi non vengono trasmessi in diretta televisiva.

Alessandro avverte Gianluca sul rischio squalifica al GF Vip

Immediata la reazione di Alessandro Basciano che ha subito bloccato sul nascere l'idea del suo amico e compagno di gioco, avvertendolo del fatto che in questo modo poteva rischiare seri provvedimenti da parte della produzione del GF Vip.

"Ma in bagno?", ha chiesto Gianluca chiedendo ad Alessandro se almeno lì potessero entrare in due e quindi dirsi cose che davanti alle telecamere non poteva raccontare.

"No, non si può in due. Se ti vedono in bagno in due ti squalificano", ha sentenziato Alessandro che ha così avvertito il suo nuovo compagno di gioco sul rischio che poteva correre nel momento in cui sarebbe andato in bagno con un'altra persona.

Si avvicina la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6

Insomma Gianluca sembra doversi abituare ancora alle regole del gioco di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip e, per lui, saranno preziosi i consigli del suo amico Alessandro, per evitare di inceppare in duri provvedimenti da parte della produzione del reality show Mediaset.

Intanto si avvicina la messa in onda della nuova puntata serale di questa settimana del GF Vip, prevista per lunedì 31 gennaio su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci sarà il risultato del televoto per decretare il nome del primo candidato alla finalissima di questa sesta edizione.