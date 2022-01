Un posto al sole prosegue con nuove puntate anche nella settimana dal 7 all'11 febbraio e secondo le anticipazioni della puntata del lunedì ci saranno molte sorprese per i protagonisti di Palazzo Palladini. La prima novità arriverà da Nunzio, che non sopporterà il rapporto tra Chiara e Ludovico e perderà il controllo, ma ci saranno anche cambiamenti per Clara che perderà il lavoro. Alberto, vista la situazione, si offrirà di occuparsi di tutte le spese della famiglia. Infine non mancheranno le piccole sfide tra Raffaele e suo cognato Renato.

Chiara e Ludovico vini, Nunzio furioso

Lunedì 7 febbraio a Un Posto al sole inizierà una settimana ricca di avvenimenti, che segneranno importanti cambiamenti nelle vite dei protagonisti. Nunzio sarà sempre più insofferente di fronte al comportamento di Chiara, che sarà sempre più vicina al suo amico Ludovico a causa della sua dipendenza dalla droga. Per il figlio di Franco vedere la sua fidanzata in un atteggiamento di complicità con Ludovico sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Nunzio sarà accecato dalla gelosia e perderà il controllo delle sue azioni: le anticipazioni non spiegano cosa farà nello specifico il ragazzo e se deciderà di chiudere la sua relazione con Chiara Petrone, ma certamente questo episodio darà una scossa al rapporto.

Alberto si offrirà di occuparsi interamente delle spese familiari: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la puntata di lunedì 7 febbraio rivelano che saranno momenti difficili anche per Clara. Dopo aver raggiunto un'indipendenza economica grazie al suo lavoro al bar, la ragazza perderà la sua occupazione.

Alberto interverrà subito in aiuto alla sua compagna e le offrirà tutto l'appoggio economico necessario, proponendole di occuparsi da solo delle spese della famiglia, perché grazie al suo lavoro nello studio di Niko il denaro non è più un problema. Clara accetterà ancora una volta di dipendere economicamente da Palladini o sceglierà la sua libertà?

Renato e Raffaele ancora in competizione: anticipazioni puntata di lunedì 7 febbraio

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole, durante la puntata di lunedì 7 febbraio non mancheranno i momenti di leggerezza grazie ai battibecchi tra Renato e Raffaele. I due cognati saranno nuovamente in competizione e questa volta il terreno di gioco sarà il campo enologico. Renato proverà a far emergere i limiti di Raffaele su questo argomento e sicuramente non mancheranno i divertenti siparietti molto amati dal pubblico più affezionato della soap. Le prossime puntate di Un Posto al sole andranno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45.