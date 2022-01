Nelle scorse ore al Grande Fratello Vip Jessica Selassié ha lanciato il "copione-gate". La principessa ha raccontato a Manila Nazzaro di aver visto Delia Duran mentre leggeva qualcosa all'interno del suo armadio. Le due erano sicure che la donna stesse nascondendo qualcosa, ma l'ex Miss Italia ha deciso di approfondire, parlando direttamente con la diretta interessata.

Manila Nazzaro affronta Delia Duran sul mistero dell'armadio

Il racconto della principessa Selassié sul fatto che Delia leggesse qualcosa nell'armadio ha scatenato la curiosità di Manila, ma anche del pubblico a casa: in molti erano convinti che la modella venezuelana nascondesse un copione.

L'ex Miss Italia ha deciso di vederci chiaro, affrontando in modo diretto Duran.

Manila, in modo ironico, le ha spiegato che qualcuno si stava chiedendo cosa facesse dentro l'armadio e cosa nascondesse. La coinquilina ha chiesto a Delia se legge una lettera o se fa dell'altro. In un momento di grande ironia e simpatia, le due si sono confrontate e Duran ha finalmente svelato cosa nasconde nel suo armadio.

Delia Duran: il suo comportamento è legato a un problema intimo

Manila Nazzaro ha raccontato ai coinquilini cosa si sono dette lei e Delia Duran. Ha spiegato che in realtà, la modella venezuelana si nasconde nell'armadio, dietro l'anta, per un "problema intimo". La moglie di Alex Belli non indossa il reggiseno, ma solo i copricapezzoli, per cui ogni tanto si nasconde per controllare che siano al posto giusto.

La modella ha spiegato che il bagno è quasi sempre occupato, per cui non riesce mai a sistemarli senza essere vista. Il mistero è stato ufficialmente svelato e la teoria del copione nascosto, che circolava con forza da diverse ore, è stata finalmente smentita. In realtà, quindi, Delia entra nell'armadio semplicemente per "tenere tutto in ordine".

Il mistero di Delia svelato da Manila

Manila si è molto divertita improvvisandosi detective privata e cercando di indagare sul mistero di Delia. Ha anche raccontato di essere andata personalmente a controllare l'armadio, chiedendo prima il permesso alla diretta interessata. "Non c'è niente nell'armadio. Ha tre vestiti attaccati.

Perché lei non usa il reggiseno" ha spiegato la ex Miss Italia ai suoi compagni di avventura.

Chi pensava che Delia Duran avesse qualcosa da nascondere e che potesse centrare con il triangolo amoroso che si è creato nella casa, dunque, è stato smentito.