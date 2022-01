Al Gf Vip è tempo di proposte: Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di fidanzarsi con lui. La proposta di fidanzamento, avvenuta in ginocchio, è stata frutto della mente di Giucas Casella. Sophie, però, non ha risposto alla dichiarazione, probabilmente presumendo si trattasse di uno scherzo.

Sophie e Basciano sempre più vicini

Alessandro Basciano, tra le ultime new entry nella casa del Grande Fratello Vip, ha fin da subito dichiarato il suo interesse per Sophie Codegoni, nonostante inizialmente sembrasse interessato anche a Soleil e a Jessica.

Sophie, dal canto suo, ha fin dall'inizio subito il fascino del nuovo arrivato. Infatti, l'ex tronista era legata a Gianmaria prima dell'ingresso di Alessandro in casa: qualche giorno dopo, però, ha deciso di chiudere con Antinolfi, avvicinandosi a Basciano. La sera del 4 gennaio, dopo una giornata di tensioni, la maggior parte dei concorrenti al lungo tavolo del soggiorno, ha assistito ad una proposta di fidanzamento. Solo Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli si sono perse la dichiarazione, in quanto cenavano in veranda. Basciano si è dichiarato a Sophie, dopo l'incoraggiamento ricevuto da Giucas Casella, intenzionato a far tornare la pace in casa.

La proposta in ginocchio per Sophie

Sotto gli sguardi degli altri concorrenti e col sottofondo musicale del pianoforte suonato da Manuel, Casella ha richiamato l'attenzione di tutti: "Signori, un attimo di silenzio". Basciano si è inginocchiato rivolgendo a Sophie la sua romantica dichiarazione d'amore: "Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me".

Subito si è alzata la voce degli altri inquilini: "Bacio, evviva gli sposi". Anche Gianmaria, vicino sentimentalmente a Sophie fino a qualche tempo fa, ha sorriso divertito dal siparietto.

La mancata risposta di Sophie

L'ex tronista di Uomini e donne non ha risposto alla proposta di Basciano: infatti, più tardi, in giardino, ha dichiarato di non essere romantica.

Con ironia, Alessandro l'ha invitata a non rifiutarlo in diretta nazionale. Sophie, visibilmente incredula e imbarazzata dalla proposta, ha comunque pensato subito si trattasse di uno scherzo. Probabilmente, è per questo motivo che non ha dato una risposta. Bisognerà attendere l'evolversi della situazione per capire se quella di Basciano è stata una dichiarazione seria o frutto di un momento goliardico organizzato a tavolino. L'ex corteggiatore di Uomini e donne e tentatore, è stato accusato da Alex Belli, che lo soprannomina "American Smile", di aver giocato anche con Soleil e Jessica, per poi concentrarsi su Sophie, in quanto preda più facile.