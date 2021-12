Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano è entrato con le idee chiare. Ha subito mostrato interesse per Soleil e Sophie.

A svelare un retroscena su di lui ci aveva pensato Deianira Marzano qualche tempo fa, sostenendo di avere le prove secondo cui Alessandro mirerebbe ad avere una storia proprio con Sophie Codegoni.

Basciano entra al Gf Vip e subito punta Sophie e Soleil

Nell'ultima diretta, oltre a Eva Grimaldi, Federica Calemme ha fatto il suo ingresso Alessandro Basciano. Il giovane ha partecipato prima a Uomini e donne come corteggiatore e poi come tentatore di Temptation Island.

Il 32enne, originario di Genova, non passa di certo inosservato, grazie anche al fisico scolpito. Le donne della Casa lo hanno subito inquadrato e, in particolare, Sophie e Soleil si sono ritrovate a parlare del nuovo arrivato subito dopo la puntata. Questo anche perché, appena entrato, Basciano non ha fatto mistero di avere due preferenze al Gf Vip, per l'appunto Soleil e Sophie.

Retroscena di Deianira su Basciano: voleva già crearsi una storia con Sophie

Dunque Alessandro Basciano ha voluto subito mettere in chiaro le cose, forse per non creare fraintendimenti, visto quanto successo nelle scorse settimane con il triangolo Soleil, Alex e Delia. Da queste prime battute, la new entry sembra destinato a creare nuove e interessanti dinamiche all'interno della Casa.

In queste ore, è rispuntato su alcuni siti di Gossip, un retroscena su Basciano, che era emerso già qualche tempo fa, ancor prima del suo ingresso nel reality di Signorini.

Era stata Deianira Marzano a lanciare un'indiscrezione su di lui. Nel dettaglio, l'influencer aveva parlato di una chat di Alessandro, in cui il giovane, ancor prima di entrare al Gf Vip, era già proiettato su Sophie Codegoni, nella speranza di poter avere un legame con lei.

Gf Vip: chi è Alessandro Basciano

In attesa di scoprire se Alessandro Basciano riuscirà a far capitolare Sophie, dando uno sguardo in rete, si scoprono alcune curiosità sul nuovo concorrente del Gf Vip. Classe 1989, Alessandro è un modello e lavora anche nel mondo digitale. Ha raggiunto la popolarità con Uomini e donne nel 2019, quando entrò nella trasmissione per corteggiare l'allora tronista Giulia Quattrociocche.

Nel 2020, è stato uno dei tentatori di Temptation Island. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che ha un figlio, Nicolò, avuto dalla sua precedente fidanzata Clementina Detiu. Il bambino è al centro del suo mondo e, sui social, spesso pubblica scatti insieme al figlio. Attualmente è single ma in un recente passato gli sono stati attribuiti numerosi flirt, come quello con l'ex gieffina Martina Nasoni o quello con Francesca Brambilla, personaggio di Avanti un altro.