Uno degli argomenti che ormai da mesi gira intorno al Grande Fratello, è il triangolo amoroso tra Delia, Alex e Soleil. La soap opera sembrava essere arrivata a una svolta in quanto entrambi hanno ammesso di avere un amore libero. Tuttavia, nel pomeriggio del 29 gennaio, la moglie di Belli ha avuto un nuovo crollo e ha messo in dubbio la sua relazione con suo marito. La “vippona” confidandosi con le sue inquiline, ha rivelato nuovamente di voler lasciare il marito.

Grande Fratello, Delia lascia Alex Belli

Duran, mentre parlava con Manila e Nathaly, ha confessato che, se avesse avuto a disposizione una casa tutta sua, avrebbe già lasciato Belli.

Poco più tardi però, i concorrenti del GF Vip, hanno dato una festa in piscina e Delia si è avvicinata ad Antonio e Soleil urlando: "Sono una donna libera, festeggiamo in piscina la mia libertà. Ho deciso io di lasciare Alex e non me ne frega niente, perché lui ha fatto schifo”. La compagna di Belli ha poi continuato dicendo che non era il vino a farla parlare, ma la sua sicurezza di lasciare Alex al 100%: "Questo anello, non solo lo tolgo, ma lo butto pure via”. Non ci resta dunque che aspettare la puntata di Lunedì 31 gennaio, per scoprire quali saranno i nuovi sviluppi del triangolo amoroso più discusso del Grande Fratello Vip.

Delia Duran si butta tra le braccia di Gianluca Costantino

Nella casa del GF Vip è stata una nottata abbastanza movimentata, soprattutto per Delia Duran.

La donna, dopo aver lasciato suo marito, si è avvicinata a Gianluca Costantino, facendo diversi balli. Dopo essersi divertita un po' con lui, la donna è andata da Soleil, a confessare di essere una donna libera e di aver lasciato Alex. Contrariamente a quanto tutti si aspettavano, Sorge ha detto di non capire come mai abbia deciso di lasciarlo solo ora, consigliando di non prendere una decisione affrettata, bensì di far passare la serata ballando e divertendosi per svagarsi.

Delia, non si è fatta ripetere questo consiglio due volte e si è subito buttata in piscina con tutti i vestiti, per poi avvicinarsi a Gianluca avvinghiandosi alle sue spalle. La scena è accaduta davanti a tutti gli altri inquilini, i quali sono rimasti increduli dinanzi a questo atteggiamento. Tuttavia, Barù continua a pensare che tutta questa sia una messa in scena e ha detto a Davide: "Hai visto, stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela, Gianluca è entrato ora, non può giocarsi subito tutte le sue cartucce".

Nella puntata del 31 gennaio, sicuramente sarà dedicato tantissimo spazio a questo triangolo amoroso.