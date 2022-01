Una nuova settimana con Il Paradiso delle Signore sta per iniziare. Gli appassionati della fiction targata Rai non vedono l'ora di scoprire come si evolveranno le cose tra Tina e Conti dopo l'arrivo di Sandro. Un'altra domanda che terrà sarà anche la lettera di minacce che Gemma ha inviato a Gloria. Nel corso degli appuntamenti con Il Paradiso che va dal 7 all'11 febbraio, Veronica verrà a conoscenza del fatto che è stata proprio la figlia a scrivere la missiva. La donna, per proteggere Gemma, si assume le colpe della cosa. Al magazzino invece, sfumerà l'accordo con gli americani, ma Dante non mollerà la presa e continuerà nel suo scopo di sottrarre il magazzino a Vittorio e Umberto.

Spoiler Il Paradiso delle Signore all'11 febbraio: Veronica affronta Gemma

Veronica capirà nella puntata del 7 febbraio che l'autrice della lettera minatrice a Gloria è sua figlia. La donna affronterà così Gemma faccia a faccia, la quale le spiegherà di aver scritto la missiva per proteggere la sua famiglia. In realtà però, questo non ha fatto altro che far avvicinare Gloria a Ezio. Intanto arriverà al circolo un nuovo personaggio. Si tratta di Ferdinando Torrebruna, un uomo di affari. Nessuno avrà più notizie di Adelaide e Umberto sarà costretto a chiedere all'autorità sulla scomparsa della cognata.

Durante l'appuntamento dell'8 febbraio, Gemma si sentirà sempre più in colpa per ciò che ha fatto.

Marco, invece, si servirà dell'aiuto di Flora per distrarre le forze dell'ordine da Adelaide. Il nuovo arrivato Ferdinando rimarrà colpito da Ludovica. Nonostante i tentativi di Sandro per riconquistare Tina, quest'ultima rimarrà ferma nella sua decisione. Nell'appuntamento televisivo del 9 febbraio con Il Paradiso delle Signore, Amato scoprirà di non essere stata scelta nel musicarello di Brivio.

Trama Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11/2: Veronica vuole proteggere la figlia

Veronica, nel corso della puntata del 10 febbraio, sarà sempre più preoccupata dell'avvicinamento tra Gloria ed Ezio. Gemma, vedendo questa situazione, penserà di dire tutta la verità a Gloria. Armando scoprirà che le nozze del giovane Amato e di sua moglie sono in crisi e ne parlerà con Agnese.

Dante e Fiorenza chiederanno al nuovo arrivato Fernando di entrare in affari con loro. L'ultimo appuntamento della settimana di venerdì 11 febbraio, mostrerà Veronica alle prese con l'intento di proteggere sua figlia. La donna deve infatti assumersi la colpa di aver scritto la missiva a Gloria e così deciderà di chiedere un incontro proprio a quest'ultima. Ezio, però, verrà a conoscenza della cosa e si presenterà all'appuntamento.