Delia Duran ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, durante la puntata del 14 gennaio e si è confidata subito con alcuni dei concorrenti, riguardo la situazione venutasi a creare con suo marito Alex Belli. In particolare, Delia si è confrontata con Miriana Trevisan, la quale sin da subito è sembrata molto disponibile nei confronti della modella venezuelana. Duran, inoltre, ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a partecipare come concorrente al reality show e ha confessato che il suo sbaglio più grande è stato quello di perdonare subito suo marito Alex Belli.

Delia Duran su Alex: 'Non è vero che siamo una coppia aperta'

Poco dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è confrontata con Mirana Trevisan, Giacomo Urtis, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e rivolgendosi a loro ha confessato: "Un conto è essere aperti mentalmente, un conto è essere liberi. Io ed Alex siamo liberi nel senso che lui può parlare con tutti e non è che io sono gelosa se lui parla con te, questa è la libertà tra me e lui, ma non è vero che siamo una coppia aperta". Poi Delia ha voluto spiegare il motivo per il quale è voluta entrare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente e ha rivelato: "Io sono qui per capire quello che Alex ha vissuto dentro la casa, perché magari mi sbaglio.

La percezione che c'è fuori è totalmente diversa da quella che c'è qua dentro la casa, magari posso trovare delle risposte".

Miriana a Delia: 'Alex ha detto che voi avevate parametri diversi'

Miriana Trevisan ha ascoltato il discorso di Delia e poi ha voluto dare dei consigli alla moglie di Alex Belli: "Dentro la casa cambiano i parametri, questo è vero.

Si entra in confidenza anche fisica, questo è vero. Perché in realtà, non avendo punti di riferimento, non avendo la famiglia, non avendo carezze, io ho bisogno ogni tanto di abbracciare Sophie, abbiamo questi bisogni" e ha aggiunto: "Alex ha detto che voi avevate parametri diversi, ma tra la coppia è come se ci fosse un patto, cui certi confini non vanno oltrepassati.

Alex non ti ha tutelata".

Delia: 'Il mio sbaglio più grande è stato quello di perdonare subito Alex'

Delia Duran ha approvato subito il discorso di Miriana Trevisan e poi ha confessato: "Il mio sbaglio più grande è stato quello di perdonare subito Alex. Come posso io immaginare che quella tra lui e Soleil è stata soltanto un'amicizia, dai non siamo stupidi. Ragazzi voi l'avete vissuta questa cosa". Poco dopo, Miriana ha confermato i pensieri della modella venezuelana e ha esclamato: "No, non era un'amicizia". In conclusione, Delia ha voluto sottolineare il fatto di essere lei la vittima e non Soleil Sorge: "Sono io la vittima a questo punto, non lei. Erano in due a fare tutta questa cosa ed è stata lei ad organizzare tutto il teatrino insieme ad Alex".