Si è accesa la competizione ad Amici di Maria De Filippi, tra LDA e Crytical.

Nel daytime settimanale del talent, i due rivali si sono dati battaglia a suon di barre Rap, ideate e intonate in tempo reale nella casetta dei talenti. Piuttosto provocatoria si è rivelata una battuta ritmata di LDA, indirizzata a Crytical: il primo ha etichettato il rivale come "la brutta copia di Moreno". A margine della provocazione lanciata dal figlio d'arte, tra le varie reazioni social, non è mancato un commento proprio del cantante, ex concorrente di Amici 2013, menzionato dai due.

Intanto LDA, inoltre, ha appena registrato un nuovo record di ascolti su Spotify Italia, con il primo inedito lanciato nella scuola, dal titolo "Quello che fa male".

LDA: è sfida di rap con Crytical

Come trapelato dal daytime di Amici 21 andato in onda il 14 gennaio 2021 su Canale 5, LDA e Crytical si sono sfidati a colpi di Freestyle nel rap. Nella casetta dei talenti in corsa al talent, in presenza dei compagni di studio, il figlio di Gigi D'Alessio e il pupillo della maestra Anna Pettinelli si sono rivolti delle barre al vetriolo, a vicenda.

"Hey brother, stai sereno. È arrivato quest'anno ad Amici la brutta copia di Moreno", ha tuonato LDA, rivolgendosi a Crytical, mentre sfoggiava un berretto da rapper navigato.

E la replica rap non si è fatta attendere, con una menzione proprio dell'ex Amici 2013 a cui LDA ha paragonato Crytical: "Io ti mando altrove... il primo giorno è arrivato primo e ti ricordo che Moreno ha vinto".

Moreno interviene sulla battle di Amici 2021

Le immagini della "Freestyle battle" sono contenute in un video che ha pubblicato la pagina Instagram del talent di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A margine del filmato, tra le molteplici reazioni del web, emerge in particolare il commento di consenso proprio dello stesso Moreno: "Ho fatto subito una stories, appena l’ho visto. Hanno reso il daytime speciale. Bravi tutti e due". Il rapper ha infine concluso: "In bocca al lupo a tutti".

Il figlio d'arte conquista un nuovo record di ascolti

A poche ore dalla sedicesima puntata di Amici 21, prevista per il pomeriggi di questa domenica 16 gennaio 2022 su Canale 5, LDA si è aggiudicato un nuovo record con l'inedito di debutto al talent. Con il brano Quello che fa male ha raggiunto quota 13.542.390 ascolti, confermandosi il primo della classe canto del talent in termini di stream. Un risultato importante per il figlio d'arte, quando ormai si fa sempre più vicina la fase serale del talent.

Le anticipazioni tv preannunciano che il serale della scuola di Maria De Filippi partirà il prossimo marzo 2022.