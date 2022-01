Alessandro Basciano, concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha fatto parlare molto di sé nell'ultimo periodo, soprattutto per aver iniziato una relazione con Sophie Codegoni, dopo pochi giorni dalla sua entrata nella casa. Il modello genovese è stato corteggiato anche da Jessica Hailé Selassié, con la quale ha avuto diversi attimi di complicità, ma la sua passione per Sophie Codegoni, dichiarata sin dall'inizio, sembrerebbe aver avuto la meglio. Nell'ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, Alessandro ha confessato di non essere ancora innamorato della modella milanese, ma ha aggiunto che se dovesse rimanere dentro la casa potrebbe sicuramente innamorarsi.

La visione di Basciano sembra conciliare con quella di Sophie Codegoni, la quale ha dichiarato: "Non sono innamorata, mi piace molto e ci sto bene. Noi parliamo tanto e in pochi giorni siamo riusciti a trovare un equilibrio sia sul lato mentale, che su quello fisico".

Alessandro Basciano chiede a Sophie Codegoni di fidanzarsi

La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembra andare ormai a gonfie vele, tanto che il modello ed ex corteggiatore ci Uomini e Donne ha preso una decisone molto importante che potrebbe cambiare gli eventi futuri in modo decisivo. Nelle ultime ore, infatti, Alessandro ha deciso di portare la relazione con la modella milanese a un livello successivo e le ha chiesto ufficialmente di fidanzarsi con lui: "Volevo chiederti di fidanzarti con me".

La dichiarazione è avvenuta in modo molto simpatico e allegro, davanti a Manuel, Giucas, Nathaly, Federica, Gianmaria, Valeria, Giacomo, Miriana, Davide, Barù, Carmen e Jessica. Sophie Codegoni è sembrata assai stupita dalla proposta di Basciano e la sua reazione è stata delle migliori. Subito dopo tra i due è scattato un bacio appassionato, seguito dagli applausi di tutti i presenti che si sono uniti ai festeggiamenti della coppia.

Alessandro: 'Io non appartengo a nessun gruppo'

Alessandro Basciano poche ore fa, si è confrontato con Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, riguardo i gruppi formati all'interno della casa per il pranzo e la cena e ha voluto subito dissociarsi dai vari schieramenti, dichiarando: "Io non appartengo a nessun gruppo".

Subito dopo, Katia ha risposto alle parole del modello genovese: "Lo spero, perché di te ho sempre avuto stima e te l'ho anche dimostrato. Tu mangia pure con loro, ti ringrazio per avermi detto questo, per me è sufficiente". Anche Manila ha voluto dire la sua in merito ai gruppi creati tra gli inquilini della casa: "Noi capiamo benissimo chi ha veramente necessità e bisogno di mangiare in un modo e chi, invece, lo fa per altri motivi".