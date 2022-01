Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta il doloroso e passionale amore fra un architetto paesaggistico, Eda Yildiz, ed un famoso imprenditore, Serkan Bolat. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia 10 al 14 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle azioni legali intraprese da Aydan e Ayfer per l'affidamento di Kiraz, sulla paura della bambina di perdere di nuovo il padre, sulla gelosia di Serkan per Burak e sulla convivenza forzata Bolat-Yildiz.

Kiraz incontra Can

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Ayfer costringerà Melek ad accompagnarla ad un legale per scoprire più informazioni possibili sull'affidamento dei figli nel caso in cui Aydan volesse iniziare una causa legale contro di loro. L'avvocato spiegherà alle due donne che, per avere l'affidamento di Kiraz, devono raccogliere più testimonianze possibili che possano screditare Serkan. Nel frattempo, Aydan scoprirà lo stesso iter burocratico da seguire chiedendo con successo alla signora Deniz informazioni che possano mettere in cattiva luce Eda.

Dopo aver scoperto di essere padre, Serkan deciderà di recuperare il tempo perduto viziando in ogni modo sua figlia.

Le sue iniziative, però, finiranno per indispettire Eda. Poco dopo, Yildiz, Bolat e la bambina andranno a cena con Piril, Engin e Can, condividendo con loro una piacevole serata in cui i due bambini si confronteranno sulle differenze delle loro famiglie. Il piccolo, infatti, farà accrescere la paura di Kiraz di essere nuovamente abbandonata dal padre.

Per questo motivo, la bambina convincerà Eda a dormire a casa di Serkan, dove avrà modo di scoprire la camera dei segreti in cui Bolat conserva tutti i ricordi della loro relazione.

Eda e Serkan costretti a convivere

La mattina seguente, Eda origlierà una conversazione di Aydan in cui parla della richiesta di affidamento della nipote.

Turbata, Eda chiederà spiegazioni a Serkan che, non sapendo nulla, la convincerà dell'innocenza della madre. Nel corso di una giornata trascorsa a pescare, Serkan scoprirà di essere molto geloso del rapporto che Burak ha con Kiraz. Eda scoprirà che Aydan ha raccolto testimonianze e fotografie capaci di farla apparire come una cattiva madre, in modo che Serkan riesca ad ottenere l'affidamento di Kiraz in tribunale. Nel frattempo, Bolat scoprirà la stessa cosa di Ayfer. Alla fine, la giudice assegnata per il caso dell'affidamento stabilirà che Eda e Serkan debbano vivere alcuni giorni insieme per il benessere della figlia. Per questo motivo, i due giovani condivideranno la stessa stanza, dormento lui sul materasso a terra e lei sul letto.