Gianmaria Antinolfi si è aggiudicato lo scettro di "latin lover" nella sesta edizione del GFVip. Il suo atteggiamento, però, sembra non essere molto compreso da alcuni suoi compagni d'avventura. Davide Silvestri non ha nascosto a Jessica Selassié alcune perplessità sul modo di fare dell'imprenditore campano.

La riflessione di Silvestri

In un momento di relax, Davide ha parlato con Jessica di Gianmaria. Nel dettaglio, Silvestri ritiene che l'imprenditore campano non sia realmente interessato alle sue conquiste, ma lo faccia solamente per apparire come un "latin lover".

Sulla base di quanto dichiarato, Davide ha sostenuto che Gianmaria non fa male a nessuno con il suo comportamento. Al tempo stesso, però, è convinto che non sia realmente innamorato di Federica Calemme.

Il gieffino ritiene che per il 36enne campano non sia così difficile corteggiare Federica, in quanto è una bellissima ragazza. Tuttavia, Davide ha un suo parere: "Sono un po' scettico su alcuni passaggi che ha fatto".

La versione di Jessica

Dopo avere ascoltato il coinquilino, anche Jessica si è detta d'accordo. Secondo il pensiero della Principessa, le tempistiche non sono mai state a favore di Gianmaria. Per questo motivo la 26enne pensa che sia difficile credere nella "buona fede" di Antinolfi.

Per chi non avesse seguito, l'imprenditore è arrivato al GFVip impegnato con Greta, ragazza che frequentava da pochi mesi. Dopo avere ammesso di essere ancora interessato alla ex Soleil Sorge, Gianmaria ha lasciato in diretta Greta. Ma non è finita qui, perché dopo l'influencer italo-americana, Antinolfi ha frequentato Sophie Codegoni.

Quest'ultima, però, con l'ingresso di Basciano ha deciso di interrompere la frequentazione.

Infine, Gianmaria si è avvicinato a Federica Calemme: i due tra alti e bassi continuano la loro conoscenza.

Silvestri: 'Non ci crediamo...'

Tornando alla chiacchiera tra Davide e Jessica, l'attore si è detto convinto che Gianmaria non abbia i tempi televisivi giusti.

Per questo motivo che i telespettatori e i suoi compagni d'avventura non credono molto alle sue conquiste. Nonostante tutto, Silvestri ha spezzato una lancia a favore del coinquilino: "Ora lo vedo cresciuto, sta imparando". In merito all'atteggiamento del 36enne, Davide si è fatto una sua idea: "Gli piacciono le donne, gli piace piacere e gli piace il gioco della conquista".

Secondo l'ex attore di Capri, Gianmaria è così anche nella vita di tutti i giorni. Il fatto che sia un "latin lover" non è una cosa negativa anzi, lo diverte molto. Infine, Davide Silvestri ha confidato di vedere l'imprenditore più tranquillo con Federica che con Sophie: "Con lei mi sembrava una messa in scena".