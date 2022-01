Arrivano le nuove anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore delle puntate dal 24 al 28 gennaio 2022 in onda su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere riviste in replica.

Svolta importante per quanto riguarda la complicata situazione che si è creata tra Ezio e Veronica, che ha scoperto la verità su Gloria. Nei nuovi episodi, anche Gemma verrà a conoscenza di quanto accaduto e ne resterà sconvolta, tanto da tramare contro la povera Moreau, già con il cuore a pezzi di suo. Nel frattempo, tra Tina e Vittorio si accenderà la passione.

Agnese, insospettita dallo strano comportamento della figlia, inizierà a tenerla d'occhio.

Attenzione ad Adelaide che, proprio quando credeva di averla fatta franca in merito al caso Ravasi, verrà convocata in Tribunale da un magistrato per essere interrogata. Una volta tornata a villa Guarnieri, la contessa prenderà una decisione inaspettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese chiama disperata Sandro

Sboccia l'amore tra Tina e Vittorio nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Sarà Roberto il primo a sorprenderli in un momento di grande tenerezza, anche se Conti cercherà di minimizzare l'accaduto.

Non sarà facile per Conti e la giovane Amato difendere la loro relazione. Agnese, una volta venuta a sapere dalla figlia la verità, andrà su tutte le furie e telefonerà a Sandro, pregandolo di tornare a Milano per mettere a posto le cose.

Armando non sarà affatto d'accordo con la scelta di Agnese di intromettersi tra Tina e Vittorio, ma potrà fare ben poco. Sandro arriverà in fretta e furia a Milano e avrà un faccia a faccia con la moglie, che sarà deciso a riconquistare.

Dante inganna Beatrice, Umberto e Vittorio

Umberto, fidandosi di Romagnoli, convincerà Conti a entrare con lui in affari con gli americani.

Peccato che si riveli essere una pessima idea. Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Dante ingannerà tutti per vendicarsi di Vittorio. Chi resterà più delusa sarà Beatrice, che aveva iniziato a provare qualcosa per lui.

Intanto, proseguirà a gonfie vele la relazione tra Salvatore e Anna, tanto che il buon Salvo penserà di fare il grande passo e acquistare l'appartamento del padre di Gabriella nel quale vivono le Veneri.

Gemma scopre la verità su Gloria e medita vendetta

Tutti i nodi (o quasi) verranno al pettine nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, quando Gemma scoprirà che Gloria è la moglie di Ezio. Solo in quel momento, capirà il motivo dello stato d'animo della madre.

Furiosa, Gemma inizierà a tramare contro la povera Moreau e le scriverà una lettera.

Nel frattempo, a Villa Guarnieri, torna ad aleggiare prepotente il fantasma di Achille Ravasi.

Il Paradiso delle Signore 6: Adelaide prende una decisione inaspettata

Non ci sarà pace per la contessa, che verrà convocata in Tribunale per essere interrogata sulla misteriosa morte di Achille. Per Adelaide, inizierà un incubo a occhi aperti.

Le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore in onda la prossima settimana su Rai 1 alle 15:55 svelano che Adelaide, tornata dall'interrogatorio, sarà costretta a prendere una decisione inaspettata che sconvolgerà tutti. La contessa farà perdere le sue tracce? Staremo a vedere.