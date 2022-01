Delia Duran avrebbe deciso di lasciare Alex Belli. Durante la festa a tema organizzata per i concorrenti del GFVip, la modella sudamericana ha confidato di essere stanca di soffrire. In particolare ha detto: "Io lo voglio davvero lasciare. Sono seria, vorrei lasciarlo".

Dopo avere appreso la scelta della modella sudamericana, Soleil Sorge ha invitato la coinquilina a non prendere decisioni affrettate di cui poi potrebbe pentirsi.

Lo sfogo della modella

La storia d'amore tra Delia e Alex potrebbe essere giunta al capolinea. Dopo una serie di ripensamenti, la modella sudamericana nella serata di sabato 29 gennaio, ha comunicato ai suoi compagni d'avventura di sentirsi una donna libera: "Ho lasciato Alex perché ha fatto schifo".

La diretta interessata ha spiegato di essere stanca di soffrire, inoltre si è anche sfilata l'anello dal dito.

La 33enne ha sostenuto di avere preso la decisione con lucidità: "Non è il vino che mi fa parlare. Sono seria e non mi pentirò", in particolare la diretta interessata ha fatto sapere di avere superato il limite della sopportazione.

La reazione di Soleil Sorge

Poco dopo aver ascoltato queste parole, Soleil Sorge ha avuto una lunga chiacchierata con la coinquilina. L'influencer italo-americana ha cercato di far ragionare la modella sudamericana. Come spiegato dalla 27enne, Belli ha sempre cercato di tutelarla all'interno della casa di Cinecittà e ha sempre speso parole al miele: "Aspetta a prendere decisioni così affrettate".

Soleil ha chiesto a Duran di non togliere l'anello al dito e di non fare qualcosa di cui poi potrebbe pentirsi. La giovane Sorge, apparsa perplessa, ha affermato: "Ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco". Infine, l'influencer ha invitato la modella sudamericana a godersi la serata, a rilassarsi, a ballare e ad affrontare il tutto con più leggerezza il giorno seguente.

Tornando all' "amicizia speciale" instaurata con Belli, Soleil ha spiegato a Delia di non avere voluto rovinare la relazione dell'attore: "Mi sono accorta che siamo usciti dai binari dell'amicizia e ho messo un freno". In particolare la 27enne ha rivelato che l'ex gieffino parlava sempre bene della storia con Duran, dunque Sorge avrebbe cercato in tutti i modi di non innamorarsi dell'attore. Pertanto Soleil ha invitato Delia a non prendere decisioni affrettate sulla sua situazione sentimentale.