Delia Duran deve ancora entrare nella casa del GFVip, ma si sta già rendendo protagonista di alcune dinamiche. In collegamento con Signorini, la modella sudamericana ha annunciato di essersi presa una pausa da Alex Belli. Nel dettaglio, Delia ha dichiarato di non tollerare più che il suo uomo continui a dedicare post social a Soleil Sorge.

Lo sfogo di Delia

Alex Belli nella casa più spiata d'Italia aveva instaurato un'amicizia speciale con Soleil Sorge. Mentre in un primo momento Delia Duran - moglie dell'attore parmense - appoggiava il rapporto, poi è diventata gelosa.

In questo momento Duran sta effettuando la quarantena per entrare nella casa di Cinecittà. In occasione della 33^ puntata, Delia e Alex si sono resi protagonisti di un botta e risposta al vetriolo. Durante il collegamento la modella ha perso le staffe per l'ennesimo post social dedicato da Belli a Sorge: "Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua".

La futura concorrente del GFVip ha accusato il marito di avere ammesso che con Soleil non è stato solo un teatrino per avere le clip. Come un fiume in piena Duran ha sbottato: "Posso dare una news flash? Mi sono presa una pausa da Alex". Sebbene Belli abbia cercato di replicare, la diretta interessata ha fatto sapere che tutta Italia crede che tra Alex e Soleil non si sia trattato solo di amicizia.

Belli mette in guardia la compagna

Sulla vicenda è intervenuto Signorini. Il conduttore del GFVip ha chiesto a Delia Duran se abbia in mente di entrare nella casa di Cinecittà da single, ma la modella ha fatto chiarezza: "No, ma io prendo la mia strada lui la sua". Di fronte alle parole della moglie, Alex Belli ha alzato i toni.

L'ex gieffino ha chiesto a Delia di non fare sciocchezze, altrimenti non si torna più indietro. Sulla discussione è intervenuta anche Sonia Bruganelli: l'opinionista si è scagliata contro i due coniugi accusandoli di fare show.

Delia rifiuta il collegamento, Alex esce dallo studio

Al momento dei saluti finali del GFVip, Signorini ha lanciato una bomba di Gossip.

Il presentatore del Reality Show ha spiegato che la produzione aveva chiesto a Delia Duran di collegarsi per un saluto, ma quest'ultima si è rifiutata. Il motivo? La discussione con Belli l'ha mandata su tutte le furie. Inoltre, Signorini ha mostrato in studio la sedia vuota di Alex e ha chiesto a Biagio D'Anelli cosa fosse accaduto.

Mentre l'ex gieffino stava fornendo la sua versione, Belli è arrivato un studio e ha spiegato il motivo della sua reazione: "Ero fuori ma poi ho sentito questa cosa e non volevo entrare". Insomma, il 38enne si sarebbe inalberato per il mancato collegamento della moglie Delia.