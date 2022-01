Delia Duran continua a tenere banco all'interno della casa del GF Vip, con le sue tormentate vicende sentimentali che la vedono protagonista con Alex Belli.

Dopo l'ammissione del loro "amore libero", in queste ore Delia ha provato ad avere un confronto diretto con Katia Ricciarelli, che in puntata aveva ammesso di non condividere le scelte della coppia. La reazione della cantante lirica, però, non è stata delle migliori ed è apparsa scontrosa nei confronti di Delia, tanto da mandarla via.

Delia vuole confrontarsi con Katia al GF Vip, la cantante non gradisce

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip di questa settimana, Alex e Delia hanno avuto modo di fare chiarezza sulla loro relazione e hanno ammesso pubblicamente in cosa consiste il loro amore libero.

La coppia di coniugi non ha nascosto di avere avuto esperienze a tre, ribadendo di fatto che nella loro relazione c'è grande libertà sebbene non manchi mai il rispetto.

Una versione dei fatti che Katia Ricciarelli non ha affatto approvato e, in diretta, non si è fatta problemi a criticare la coppia Alex-Delia per questa loro concezione dell'amore.

Sta di fatto che, nelle ultime ore, Delia ha cercato un confronto diretto con Katia all'interno della casa del GF Vip, per provare a spiegarle meglio la sua posizione.

La reazione della cantante lirica, però, non è stata proprio quella di una persona intenta al dialogo e al confronto con la modella venezuelana.

'Non voglio sapere niente', sbotta Katia contro Delia (Video)

Katia inizialmente ha provato ad ascoltare le parole di Delia, seppur con scarso interesse, poi l'ha mandata via definitivamente rifiutando il confronto.

"Non è nella mia mente, quello che ho sentito ieri. Ma è un problema vostro", ha ribadito a chiare lettere la cantante lirica, confermando di fatto di non "approvare" la visione dell'amore che hanno Alex Belli e Delia Duran.

"Questa è una mia modalità di vita. Ognuno è libero di esprimersi", ha sentenziato Delia che si è così difesa dalla frecciatina lanciata da Katia.

"Non discuto il contenuto, ma il modo di dichiarare le cose. Non voglio sapere niente", ha sbottato la cantante lirica che ha così chiuso la discussione, rifiutando il confronto diretto con Delia e mandandola via nel giro di una manciata di secondi.

Delia chiude con Alex e provoca con Gianluca al GF Vip

Intanto Delia continua a tenere banco al GF Vip anche per il suo avvicinamento sospetto con Gianluca, uno degli ultimi arrivati al Grande Fratello Vip.

I due sono apparsi particolarmente complici, al punto che Delia durante la serata del 29 gennaio ha prima lasciato in diretta Alex e poi si è cimentata in una serie di balli scatenati con Gianluca.