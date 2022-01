Nuove puntate avvincenti sono in arrivo per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Gli appuntamenti in onda su Rai 1 nella settimana dal 7 all'11 febbraio preannunciano parecchie novità.

Al Circolo farà il proprio ingresso un nuovo personaggio. Si tratta di un uomo d'affari invitato da Fiorenza che resterà subito colpito dal fascino di Ludovica, il suo nome è Ferdinando. Proseguiranno invece per Sandro i tentavi di riconquistare la moglie Tina. Nonostante tra Conti e la giovane Amato ci sia stato un momento di passione, il capo del magazzino deciderà di aiutare l'amico nel tentativo di riconquistare sua moglie.

Gemma avrà invece a che fare con i sensi di colpa dopo aver scritto una lettera di minacce a Gloria. Veronica capirà che la figlia Gemma ha a che fare con la lettera minatoria ricevuta da Gloria. La donna deciderà così di affrontare la figlia, che motiverà questo suo gesto dicendo di aver tentato di proteggere la famiglia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore all'11 febbraio: si perdono le notizie di Adelaide

Durante la puntata di lunedì 7 febbraio del Paradiso, farà il suo ingresso della fiction Ferdinando Torrebruna. Le autorità avranno la massima attenzione su Adelaide. La Contessa infatti, risulta sparita ormai da un bel po'. A dover rendere conto di questa situazione sarà il cognato Umberto, che non potrà più sottrarsi alle domande della polizia.

La messa in onda dell'8 febbraio vedrà Gemma in preda ai sensi di colpa, anche perché il suo gesto non avrà fatto altro che far avvicinare Gloria a Ezio. Sandro con con l'aiuto di Vittorio, organizzerà una sorpresa per Tina. Peccato però, che la giovane Amato reagirà molto male. Nonostante sia Agnese che Conti approvino i tentativi che Sandro sta facendo per riconquistare Tina, la giovane donna non gradirà il riavvicinamento dell'ex marito.

Nel corso dell'appuntamento di mercoledì 9 febbraio la giovane Flora deciderà di testimoniare a favore di Adelaide e di Umberto, screditando però così il defunto padre Achille.

Trama Il Paradiso delle Signore 6 fino all'11/2: Dante e Fiorenza propongono a Ferdinando di fare affari con loro

Durante la messa in onda di giovedì 10 febbraio de Il Paradiso delle Signore, Armando scoprirà che Rocco è in crisi con la moglie e deciderà di informare Agnese.

Dante e la cugina vorranno avere come socio d'affari Ferdinando, lui accetta a patto però che anche Ludovica sia fra i soci. Gemma sarà invece tentata di rivelare tutta la verità a Gloria. La giovane sarà infatti sempre più sofferente dopo aver scritto la lettera minatoria.

L'ultima puntata della settimana, quella di venerdì 11 febbraio, vedrà Veronica andare in soccorso della figlia. La donna deciderà di assumersi la colpa della lettera scritta da Gemma e chiederà un incontro a Gloria per confessarle che è stata lei a minacciarla.