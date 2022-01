I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono scatenati alla festa di Capodanno che si è tenuta nella notte del 31 dicembre nella casa di Cinecittà. Tra questi vi è Giucas Casella che, nella mattinata, al risveglio è apparso in stato confusionale.

Il mentalista ha avuto un momento di crisi, arrivando a non ricordare nulla di quanto fosse successo la sera prima. Inoltre non ha nemmeno riconosciuto le persone che con lui stanno condividendo questa esperienza nella casa più spiata d'Italia.

La festa di Capodanno al Grande Fratello Vip manda in crisi Giucas Casella

Per festeggiare al meglio l'arrivo del 2022, i concorrenti del GF Vip hanno avuto a disposizione un po' di bottiglie di vino e spumante per potersi divertire e brindare al nuovo anno.

Tra coloro che hanno partecipato attivamente alla serata c'è stato Giucas Casella: il mentalista non si è tirato indietro durante i festeggiamenti, ma nella mattinata del 1° gennaio, quando si è svegliato, è apparso in una sorta di stato confusionale.

L'llusionista non ricordava nulla di quanto fosse accaduto la sera precedente, e si era anche dimenticato che aveva celebrato l'arrivo del 2022. Immediata la reazione degli autori del GF Vip che, dalla regia, hanno esclamato "Buon anno Giucas", mettendolo ancor più in difficoltà.

'Non capisco niente', ammette Giucas in stato confusionale al GF Vip

"Non capisco niente. Che sta succedendo? Ma come buon anno?", ha esclamato Giucas Casella in preda alla confusione. Come se non bastasse, il concorrente siciliano non ha riconosciuto neppure Sophie Codegoni, e quando l'ha vista passare in casa ha esclamato: "E tu chi sei?".

Insomma, il vuoto di memoria di Giucas Casella dopo la festa di Capodanno nella casa del GF Vip quasi certamente non passerà inosservato agli occhi del conduttore Alfonso Signorini che, nel corso della prossima puntata serale del 3 gennaio, potrebbe stuzzicare il mentalista su quanto è accaduto.

Sophie e Alessandro cedono alla passione alla festa di Capodanno del GF Vip 6

Intanto, sempre in occasione della festa di Capodanno che si è svolta tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2022 nella casa di Cinecittà, ci sono stati anche altri colpi di scena.

Tra Sophie e Alessandro, ad esempio, c'è stato il fatidico e atteso bacio: i due si sono lasciati andare al sentimento e per la prima volta si sono baciati appassionatamente.

Tuttavia, Basciano non si è "concentrato" solo su Sophie, poiché durante la serata di fine anno si è cimentato anche in una serie di balli provocanti con Soleil Sorge, un'altra delle concorrenti alla quale sta facendo la corte.