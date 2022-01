Katia Ricciarelli è stata protagonista di un nuovo scontro al GFVip. Tutto è partito da uno scherzo messo in atto da Barù e Davide Silvestri, in cui la cantante lirica è stata chiamata "vecchietta". Dopo essere venuta a conoscenza dell'accaduto, la soprano ha reagito in malomodo scagliandosi contro i due "vipponi".

L'attacco a Silvestri

Nella serata di mercoledì 12 gennaio, Davide e Barù hanno fatto uno scherzo a Ricciarelli. Nel dettaglio, i due "vipponi" hanno chiamato la coinquilina con l'appellattivo di "vecchietta". A quanto pare, però, il gioco non è piaciuto alla cantante lirica.

Dopo avere appreso di essere stata chiamata in quel modo, la diretta interessata si è scagliata contro Silvestri: "Brutto... Maleducato, questa non te la perdono".

Katia impazzisce contro Barù e Davide perché scherzando le hanno detto "vecchietta" poiché secondo lei non è carino, specialmente perché sono in TV🤡🤡🤡🤡#jeru #gfvip pic.twitter.com/Le6ZePWxTb — gior𝘴𝘴𝘴🌙dawn fm (@INYOUREYESZ4YN) January 12, 2022

La 75enne ha fatto notare di non avere mai detto nulla di offensivo nei confronti di Davide. Poi, ha fatto notare al coinquilino che se anche lei avesse voluto essere offensiva avrebbe cominciato a chiamarlo "nano" per via della statura. Come un fiume in piena, la soprano ha ammesso di essere schifata e disgustata per l'accaduto.

Infine, ha rivelato di essere fiera della sua età.

La stoccata a Barù

Non contenta, Ricciarelli si è scagliata anche contro Barù. La diretta interessata ha affermato: "La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo". Secondo la gieffina, i due coinquilini hanno esagerato oltrepassando ogni limite.

Parlando con il nobile, Katia ha fatto notare che a volte ha la lingua lunga nei suoi confronti: "Non mi piace".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stando al punto di vista di Ricciarelli, non servono le scuse ma bisogna stare attenti a quello che si dice. La diretta interessata ha fatto notare che si trovano all'interno di un Reality Show visto da moltissime persone. Dunque, bisogna avere rispetto e dare un bell'esempio ai telespettatori.

Lo sfogo della gieffina

Prima di andare a dormire Katia Ricciarelli ha proseguito il suo sfogo.

La diretta interessata ha confidato di volere andare sotto le lenzuola a piangere. Poi, parlando con Davide lo ha messo al corrente di non volere essere più sua amica: "Ci sono rimasta molto male, sono sincera". La 75enne ha sostenuto che il problema non è solamente suo, ma per tutte le persone che hanno la sua stessa età e si sono sentite chiamate in causa.

Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha rivelato di non meritare di essere chiamata "vecchietta". A tal proposito ha fatto notare che all'interno del GFVip è stata anche definita una strega, una persona cattiva e una donna insoddisfatta dalla vita. Prima di abbandonare il gruppo, la gieffina ha ammesso di avere un magone: "Sto male per tanti motivi e voi mi infierite chiamando vecchia".