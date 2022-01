Incidente nella casa del GF Vip per Giacomo Urtis. In queste ultime ore, complice una serata decisamente sfrenata e un po' troppo sopra le righe, il noto chirurgo estetico si è ritrovato vittima di una rovinosa caduta. Nel giro di pochi secondi, Giacomo è scivolato rischiando seriamente di farsi del male e mentre Soleil Sorge "se la rideva", Lulù è stata l'unica a preoccuparsi per le sorti di Urtis, avvicinandosi al chirurgo per chiedergli come stesse.

Incidente per Giacomo Urtis al GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, la serata di ieri è stata decisamente molto movimentata per i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip.

In casa, infatti, si sono lasciati andare ad una serie di scherzi che hanno fatto perdere un po' il controllo della situazione ad alcuni di loro, in particolar modo a Gianmaria, Soleil e lo stesso Giacomo Urtis.

I primi ad iniziare sono stati Soleil e Gianmaria: quest'ultimo ha preso la sua ex fidanzata sulle spalle, portandola in giro per tutta la casa.

Fin qui nulla di male se non fosse per il fatto che Soleil teneva in mano una bottiglia di vetro e cercava in tutti i modi di rovesciarla addosso a Gianmaria. Ad un certo punto, Antinolfi l'ha "mollata" e la ragazza è caduta al suolo, ma senza farsi male.

Giacomo vittima di una caduta al GF Vip

Soleil, infatti, si è subito rialzata correndo verso il giardino, mentre Giacomo l'ha rincorsa per rovesciarle addosso l'acqua ma ha dovuto fare i conti con un incidente imprevisto.

Giacomo, infatti, è rovinosamente caduto a terra, schiantandosi al suolo: il chirurgo è scivolato, complice forse l'acqua che si trovava sul pavimento.

"Ahia!", ha esclamato Giacomo nel momento in cui si è ritrovato a terra dopo la rovinosa caduta al GF Vip, sinonimo del fatto che si fosse fatto male per davvero.

A stupire, però, è stata la reazione di Soleil e quella di Gianmaria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di fronte alla caduta del chirurgo, i due non si sono minimamente interessati di soccorrerlo.

Lulù si preoccupa dopo la caduta di Giacomo, Soleil ride e interviene il GF Vip

Soleil, in particolar modo, non è riuscita a trattenere le risate per la caduta del suo amico e il suo modo di fare non è passato inosservato ai fan social che seguono e commentano le vicende di questo GF Vip.

L'unica che si è preoccupata per Giacomo è stata Lulù che, pur non avendo preso parte agli scherzi (un po' stupidi) dei suoi compagni di gioco, si è subito avvicinata al chirurgo dopo l'incidente e lo ha soccorso.

"Ti sei fatto male?", ha chiesto prontamente Lulù mentre aiutava Giacomo a risollevarsi da terra. Insomma uno scherzo finito male che ha costretto la regia del GF Vip ad intervenire, convocando i vari concorrenti in confessionale.