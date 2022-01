Nelle ultime settimane, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sembrava che Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli avessero deposto l’ascia di guerra. Tuttavia, la situazione tra le due donne non è migliorata molto ed approfittando di un gioco durante la serata del 27 gennaio, ideato dal Grande Fratello, la showgirl ha lanciato una frecciatina alla soprano.

GF Vip, Miriana provoca Katia

È risaputo che Katia Ricciarelli ha un rapporto turbolento con quasi metà degli inquilini del Grande Fratello Vip. Nei mesi trascorsi in casa, Ricciarelli si è fatta notare dal pubblico sia per la sua storia, sia per i suoi giudizi affrettati, per alcuni scivoloni e per la sua intransigenza in merito alle pulizie.

Tra i bersagli preferiti di Katia, da quando è iniziato il reality, c’è certamente Miriana Trevisan. Katia infatti non ha mai perso tempo per lanciare accuse alla donna, sin dal flirt con Nicola per poi passare a quello con Biagio. Ad ogni modo, l’ex moglie di Pago non ha mai dato tanto peso alle critiche della soprano, continuando tranquillamente il suo percorso al Grande Fratello. Tuttavia, poche ore fa, durante un gioco dei tarocchi, organizzato dal GF, Miriana ha attaccato Katia 'vendicando' le offese che le ha regalato nel corso dei mesi, dicendo: ”C’è un’anziana qui dentro che spesso rompe le scatole e come se le rompe, però almeno ci insegna tante cose”. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per vedere come la soprano reagirà a questa nuova accusa.

GF Vip, le principesse commentano l'aereo dedicato a Soleil e Sophie

Nella giornata del 27 gennaio, sul tetto della casa del Grande Fratello Vip, sono passati molti aerei, ed uno di questi è stato subito notato dagli inquilini di Cinecittà. L’aereo in questione era dedicato a Sophie e Soleil dai loro fanculub, gesto che non è piaciuto alle principesse Selassiè, che sono da sempre convinte che Sophie si sia avvicinata a Sorge per pura strategia.

Lulù, infastidita da questo aereo, ha dichiarato: "Le amiche di Sophie siamo noi, e lo siamo sempre state, h24, e si vede perché siamo sempre insieme”. Miriana ha replicato dicendo:”Lo penso anche io, mi dispiace, tu rimani tranquilla e nell’eleganza che ti ha insegnato Manuel”. L’altra principessa, Jessica, invece è del parere che il popolo del web l'abbia presa di mira e questi aerei che sorvolano la casa del Grande Fratello, siano stati mandati per scatenare una reazione di gelosia da parte sua, e a tal proposito ha dichiarato: ”Io credo che stiano cercando di scatenare una gelosia in me, prima l'aereo per Soleil e Barù, adesso invece questo per Soleil e Sophie”.