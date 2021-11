I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano e, nelle ultime ore post puntata, Katia Ricciarelli ha avuto un durissimo atteggiamento nei confronti di Miriana Trevisan. Il motivo? La cantante lirica non ha gradito per niente la nomination che le è stata fatta dall'ex showgirl di Non è la Rai e ha duramente sbottato, fino ad arrivare ad insultarla.

Katia sbotta e perde le staffe contro Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip per la nomination

Nel dettaglio, durante il momento delle nomination che si è svolto al Grande Fratello vip del 22 novembre, Miriana ha scelto di mandare a rischio eliminazione la cantante Katia Ricciarelli, che non l'ha presa per niente bene.

L'ex moglie di Pippo Baudo non ha gradito affatto questa nomination e ha cominciato a sbottare contro Miriana, dandole della traditrice e falsa.

"Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera. Aveva ragione Nicola Pisu, sei una bugiarda", ha sbottato Ricciarelli che poi ha accusato la showgirl di essere una vera "traditrice".

Katia ha ammesso di essersi sentita presa in giro dato che, nel corso della settimana, aveva stretto un buon rapporto con Miriana e ha sottolineato che fino a poche ore prima della messa in onda di questa puntata del Grande Fratello Vip, le due erano state insieme a provare le scarpe per la diretta.

'La prenderei a sberle', sbotta Katia contro Miriana post puntata del GF Vip

Insomma per Katia, il gesto della nomination di Miriana, sarebbe stato una vera e propria pugnalata alle spalle e una presa in giro a tutti gli effetti, che non ha intenzione di tollerare e accettare.

Subito dopo la puntata del GF Vip di questa settimana, Katia è nuovamente esplosa ed è tornata a sbottare contro Miriana, durante un momento di sfogo con Patrizia Pellegrino.

"Che s...sono schifata da questo atteggiamento, le tiro una scarpa in testa. La prenderei a sberle", ha sentenziato ancora Katia confermando di fatto di essere a dir poco furiosa e adirata con Miriana per questa nomination inaspettata che l'ha portata ad essere a rischio eliminazione in vista della puntata del 26 novembre 2021.

I primi nuovi concorrenti entrano al Grande Fratello Vip 6

Insomma un clima decisamente teso quello che si respira nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove nel corso della puntata del 22 novembre c'è stato l'arrivo dei primi nuovi concorrenti che si metteranno in gioco quest'anno.

Trattasi di Maria Monsè che, all'ingresso, non è stata riconosciuta da Giucas Casella e di Patrizia Pellegrino che fin dal primo momento in cui ha messo piede in casa, ha subito tirato delle frecciatine alla coppia composta da Alex Belli e Soleil Sorge.