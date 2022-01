Soleil Sorge delusa dalle sue amiche Katia e Manila al GF Vip. Subito dopo la puntata serale di lunedì 17 gennaio del reality show, l'ex protagonista di Uomini e donne ha avuto modo di sfogarsi e di raccontare il suo stato d'animo in confessionale, dove non ha evitato un attacco nei confronti di Katia e Manila. Il motivo? Soleil non ha nascosto di essere delusa dal fatto che le sue due amiche si siano avvicinate a Delia Duran in questi giorni.

Soleil si sfoga e attacca le sue amiche Katia-Manila

Nel dettaglio, le ultime giornate non sono state facili per Soleil all'interno della casa del GF Vip, dato che ha dovuto fare i conti con l'arrivo della sua nemica Delia Duran, moglie di Alex Belli.

Una presenza che non è passata inosservate e che, in diverse occasioni, ha portato Soleil ad avere dei veri e propri momenti di crisi, al punto da piangere e "disperarsi", ammettendo di essere esausta di tutta questa situazione che ormai va avanti da diversi mesi.

In quei momenti, però, Soleil si è ritrovata sola: sia Katia che Soleil non erano al suo fianco e, dai filmati che ha avuto modo di vedere durante l'ultima puntata del GF Vip, ha scoperto che entrambe le sue amiche hanno teso la mano a Delia Duran, ascoltandola e passando diverso tempo con lei in casa.

Il confessione di Soleil contro Manila Nazzaro post puntata del GF Vip

Un duro colpo per Soleil che, in diretta televisiva, non ha perso occasione per lanciare frecciatine contro le sue due amiche e, anche dopo la diretta del GF Vip, si è sfogata in confessionale, ammettendo la sua delusione.

In particolar modo, Soleil ha ammesso di essere ferita dal fatto che Manila abbia mostrato una grande umanità nei confronti di Delia, tanto da esserci sempre nei momenti di crisi della moglie di Alex ma non in quelli in cui era lei a stare male.

"Sono rimasta delusa, capisco la vicinanza nei confronti di Delia ma anche meno", ha sbottato Soleil in confessionale attaccando così l'ex Miss Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Nei momenti in cui sto giù, passi più tempo a parlare con lei che a starmi vicina", ha proseguito ancora Soleil attaccando Manila senza nascondere la sua amarezza e la delusione.

L'attacco di Soleil anche contro Katia Ricciarelli al GF Vip (Clip)

E poi ancora, Sorge non ha risparmiato delle stoccate neppure nei confronti di Katia Ricciarelli.

Il motivo? Soleil ha ammesso di essere delusa dal fatto che in puntata non abbia confermato il fatto che Manila si sia avvicinata molto a Delia Duran nel corso di questi giorni.

Soleil, infatti, in confessionale ha ammesso che è stata proprio Katia a farle presente il fatto che Manila stesse passando più tempo del dovuto con Delia, poi però in puntata non ha confermato questa versione dei fatti, deludendo così la giovane influencer.