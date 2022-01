I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso della serata di ieri, Soleil Sorge ha dovuto fare i conti con una delle puntate più difficili da quando è cominciata questa sua avventura all'interno della casa. Il motivo? L'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata a dover accogliere in casa la sua peggior nemica, Delia Duran, moglie di Alex Belli che questa volta è entrata dichiarata come nuova concorrente del reality show Mediaset. Un ingresso che, subito dopo la puntata, ha fatto crollare Soleil in una "valle di lacrime".

Delia Duran entra al Grande Fratello Vip e affronta la rivale Soleil Sorge

Nel dettaglio, durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge ha dovuto fare i conti con l'ingresso in scena di Delia Duran.

La moglie di Alex Belli ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà e, fin dal primo momento, è apparsa sul piede di guerra nei confronti della giovane influencer.

Tra le due c'è stato un infuocato confronto/scontro, durante il quale Delia ha continuato a puntare il dito contro Soleil per la mancanza di rispetto che ha avuto nel passato nei confronti del suo matrimonio con Alex Belli.

Il crollo di Soleil Sorge dopo la puntata del GF Vip

Soleil ha retto il confronto e, in diretta televisiva, non si è fatta problemi a far notare a Delia che la casa del GF Vip non era il posto ideale per risolvere i suoi problemi di coppia col marito.

Sta di fatto, però, che subito dopo la puntata serale di questo venerdì sera, Soleil Sorge ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

La ragazza, infatti, al termine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri si è diretta in piscina e, lontana da tutto e tutti, è scoppiata a piangere.

La ragazza è apparsa visibilmente provata da tutta questa situazione, al punto da piangere a singhiozzi e ammettendo di essere stufa di tutta questa situazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Non ce la faccio più', ammette Soleil in lacrime dopo il GF Vip

Immediata la reazione di Davide Silvestri che, dopo aver notato l'assenza di Soleil in casa insieme al resto del gruppo, è subito corso dalla ragazza in piscina per consolarla e offrirle una spalla su cui piangere.

"Posso stare con te o me ne vado?", ha chiesto Davide prima di sedersi al fianco della Sorge per provare a farla sfogare.

"Non ce la faccio più, non ho più la forza", ha ribattuto subito Soleil in lacrime disperata dopo la puntata del GF Vip.

Insomma una situazione decisamente non facile per l'ex volto di Uomini e donne, provata dalla permanenza di oltre 4 mesi all'interno della casa di Cinecittà. Come si evolverà la situazione? Soleil riuscirà a superare anche il ciclone Delia? Lo scopriremo nelle puntate.