La presenza di Katia Ricciarelli al GF Vip continua a essere motivo di dibattito, complici anche gli scivoloni della cantante lirica che, nel corso delle ultime settimane, si è lasciata andare a una serie di frasi poco carine, in primis nei confronti di Lulù. Katia si è ritrovata a fare i conti con le pesanti accuse di razzismo nei confronti della principessina, tanto da beccarsi il rimprovero di Signorini in diretta ma non la squalifica. Un modo di fare che ha scatenato la rivolta degli ex concorrenti del Reality Show che, in passato, sono stati espulsi per motivi simili.

Polemica su Katia Ricciarelli al GF Vip: gli ex concorrenti espulsi sbottano

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli ha scatenato un polverone mediatico nel momento in cui ha usato parole offensive e gravi nei confronti di Lulù. "Vai a scuola al tuo Paese!", ha sbottato la cantante lirica contro la principessina durante un'accesa lite che c'è stata sotto i riflettori di questo Grande Fratello Vip.

Frasi che hanno scatenato accese polemiche sui social, al punto che in moltissimi avevano chiesto alla produzione del reality show guidato da Alfonso Signorini, di procedere con la squalifica immediata dalla trasmissione. Alla fine, però, si è scelto di attuare una linea morbida nei confronti di Katia che non è stata fatta fuori dal gioco ma soltanto rimproverata e lo stesso trattamento è stato riservato anche a Lulù per aver alzato i toni con la cantante.

Duro attacco anche contro Alfonso Signorini

Tale provvedimento ha scatenato l'ira degli ex concorrenti del GF Vip che, nelle precedenti edizioni, sono stati espulsi dal gioco e che invocano la squalifica anche per l'ex moglie di Pippo Baudo. Uno di questi è Salvo Veneziano che, intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha puntato il dito contro la scelta di non squalificare Katia, così come avevano fatto con lui per una frase ritenuta offensiva nei confronti delle donne.

"Abbiamo visto solo Signorini che la difendeva, è vergognoso", ha sbottato Salvo che ha così lanciato una pesante frecciatina anche nei confronti del padrone di casa del GF Vip.

L'ira degli ex concorrenti espulsi dal Grande Fratello Vip nelle vecchie edizioni

Polemico anche Denis Dosio che venne cacciato dalla casa per una presunta bestemmia.

Dopo aver visto il trattamento riservato a Katia Ricciarelli, il giovane influencer non ha perso occasione per dire la sua in maniera polemica.

"Forse per il programma non valevo abbastanza. La mia sorte decisa a dadi", ha sbottato Denis Dosio. Anche Filippo Nardi, nella passata edizione del GF Vip, venne espulso per un commento volgare nei confronti di Maria Teresa Ruta e oggi, alla luce del trattamento riservato a Katia, non ha risparmiato una stoccata al vetriolo: "Resta in gioco? Che sorpresone!", ha dichiarato Filippo Nardi al settimanale di Signoretti.