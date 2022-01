A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha fatto un diretta Instagram piuttosto interessante, una chiacchierata con i fan che ha svelato qualche suo parere sui concorrenti del reality-show. Quando è stata interpellata su Lulù, l'opinionista ha detto che senza Manuel e le sorelle non sarebbe andata avanti così tanto nel gioco in quanto peccherebbe di carisma.

La critica alla protagonista del Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli ha un'idea ben precisa di quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e non ha paura a dirla quando le viene chiesta pubblicamente.

Nel corso di una diretta Instagram che ha fatto il 21 gennaio, l'opinionista del reality ha detto cose molto interessanti soprattutto su una vippona molto amata dal pubblico.

Quando i follower le hanno domandato di esprimere un parere su Lulù, la moglie di Paolo Bonolis ha fatto sapere: "Non penso possa mai vincere il programma perché lì dentro ha Manuel e le vere personalità si vedono da sole".

"Lei ha un punto di riferimento fisso, come lo era Aldo per Bortuzzo e Alex per Soleil. Entrambi hanno avuto momenti di crisi quando Montano e Belli sono andati via", ha aggiunto la collega di Adriana Volpe prima di dire una cosa sulla principessina che ha fatto storcere il naso ai suoi più affezionati sostenitori.

La frecciatina fa arrabbiare i fan del Grande Fratello Vip

Secondo Sonia, dunque, Lulù non ha carisma e forza, caratteristiche fondamentali per spiccare in un programma come il Grande Fratello Vip.

"Per lei Manuel è un trofeo", ha aggiunto l'opinionista sulla principessina etiope che dopo tre mesi è riuscita a conquistare il cuore del diffidente Bortuzzo.

A far arrabbiare i fan di Lucrezia, inoltre, è stato il pensiero che Bruganelli ha espresso sulla ragazza in relazione ai "suoceri": "Fossi genitore di Manuel, mi darebbe fastidio questa cosa".

La moglie di Paolo Bonolis è convinta del fatto che la giovane sia avvantaggiata rispetto agli altri concorrenti perché da settembre ha sempre potuto contare sull'affetto di un familiare: "Vorrei vederla senza Jessica e Manuel.

Fare il reality con dei complici, è molto più facile".

La data del ritiro di Bortuzzo dal Grande Fratello Vip

Sonia sembra non credere particolarmente nell'amore che Lulù dice di provare per Manuel, anzi sostiene che la giovane viva questo rapporto come una vittoria personale nei confronti di chi era convinto che non sarebbe mai stata la fidanzata del bel nuotatore.

Bruganelli auspica un percorso in solitaria per Selassiè, una seconda parte di avventura nella casa senza "pilastri" come Bortuzzo e la sorella Jessica, sempre pronta a sostenerla e a difenderla quando qualche vippone la attacca per come si comporta davanti alle telecamere.

La principessina etiope potrebbe essere eliminata stasera, venerdì 21 gennaio, in quanto è al televoto con altri tre concorrenti (Valeria e Giacomo, Federica e Davide), mentre lo sportivo abbandonerà sicuramente il gioco nei prossimi giorni.

Anche se si diceva che il ritiro di Manuel sarebbe stato ufficializzato durante la diretta di questa sera, Gianmaria ha informato i compagni e i telespettatori che il tutto è slittato di poco tempo: il 22enne dovrebbe tornare alla propria vita lunedì 24 febbraio, a quasi quattro mesi di distanza dall'inizio del viaggio tra le mura di Cinecittà.

Ci sono delle probabilità, dunque, che Lulù perda in pochi giorni entrambi i suoi punti di riferimento, quelli che secondo l'opinionista Sonia le stanno impedendo di spiccare per personalità come invece fanno altri protagonisti come Soleil, Katia e Manila.