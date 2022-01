Clima teso all'interno della casa del GF Vip tra Manuel e Soleil. C'è stato un tempo in cui i due andavano d'amore e d'accordo ma, attualmente, il clima tra i due inquilini della casa di Cinecittà si è particolarmente raffreddato. E, in queste ultime ore, Manuel si è addirittura rifiutato di avvertire la Sorge del fatto che il suo cibo stesse bruciando, tanto fa fare una "battuta" che ha scatenato l'ilarità degli altri inquilini presenti in quel momento.

Manuel e Soleil sempre più divisi: fine di un'amicizia al GF Vip?

Nel dettaglio, il clima tra Soleil e Manuel non è più idilliaco come ai vecchi tempi.

Complice la vicinanza con Lulù e le tensioni che ci sono state tra la principessina e Soleil, Manuel ha preso un po' le distanze dall'ex protagonista di Uomini e donne.

In una delle ultime puntate del GF Vip l'ha anche nominata, facendole presente il fatto che dovrebbe "utilizzare più amore" nei suoi rapporti interpersonali all'interno della casa di Cinecittà e meno odio.

Insomma quello che sembrava essere un bel rapporto di amicizia ha preso una piega del tutto inaspettata e Soleil, in queste settimane, non ha nascosto di essere delusa per come si è evoluta la situazione con Manuel.

Manuel spiazza su Soleil: ecco cosa è successo al GF Vip

Il colpo di scena, poi, è arrivato in queste ultime ore quando Manuel si è addirittura rifiutato di mettere al corrente Soleil del fatto che il suo cibo stesse bruciando in cucina.

Jessica, dopo essersi resa conto che il pranzo di Soleil stava bruciando, ha chiesto a Bortuzzo di poter avvertire la ragazza, in modo tale da farla correre in cucina e mettere in salvo il cibo.

"E sti ca...", è stata la risposta di Manuel che si è così rifiutato di avvertire Soleil di quello che stava accadendo, confermando di fatto di voler avere poco a che fare con l'ex protagonista di Uomini e donne.

La risposta di Manuel su Soleil spiazza i gieffini

Una risposta che, in casa, ha spiazzato i vari presenti tra cui Miriana, Jessica e la fidanzata Lulù. A distanza di quattro mesi dall'inizio di questo GF Vip, Manuel comincia a non trattenersi più e butta fuori con tranquillità tutto quello che pensa, senza nascondere più la sua antipatia nei confronti di Soleil Sorge.

Immediata anche la reazione dei numerosi fan social che seguono e commentano il GF Vip. Una buona parte si è schierata con Manuel, ritenendo che ha fatto bene a prendere le distanze da Soleil, complice anche il rapporto conflittuale con Lulù.

Un'altra parte dei fan social, invece, ritengono che quella di Manuel sia stata una caduta di stile nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, al centro delle dinamiche e delle polemiche di questa sesta edizione del reality.